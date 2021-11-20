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2.5 yaşındaki Müslüme Yağal son yolculuğuna uğurlandı
2.5 yaşındaki Müslüme Yağal son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T18:02+0300
2021-11-20T18:02+0300
türkiye
mersin
karaman
cenaze
çadır
müslüme yağal
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Mersin’de otopsi işlemleri tamamlanan küçük Müslüme’nin cenazesi Gülnar ilçesine oradan da ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere cenaze aracıyla Karaman’a gönderildi. Karaman’a getirilen cenaze namaz öncesi polis eskortu eşliğinde dedesi İbrahim Yağal'ın Çavuşpınarı köyünde bulunan evinin önüne götürüldü. Müslüme'nin cansız bedeni daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere sonra Karaman kent merkezinde Çeltek Mahallesinde bulunan Kazalpa Mezarlığına getirildi. Musallaya konulan küçük tabuta sarılan abla Nurcan Özcan ve bazı akrabaları gözyaşı döktü. Akrabaları Müslüme'nin tabutunun üzerine Türk Bayrağı açarak gül bıraktı. Cenaze namazına Müslüme'nin dedesi İbrahim Yağal, yakınları, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Müslüme Yağal'ın anne ve babası ise cenaze namazına katılamadı. Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan anne Selvi Yağal, baba Mehmet Yağal, dede Hasan Yağal, anneanne Müslüme Yağal, kardeş ve yakın akrabalarının aralarında bulunduğu toplam 8 kişi ise cenaze namazına katılamadı. Gözaltındaki 8 kişinin Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiğini öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211120/muslume-yagala-iliskin-sorusturma-suruyor-1050986581.html
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mersin, karaman, cenaze, çadır, müslüme yağal

2.5 yaşındaki Müslüme Yağal son yolculuğuna uğurlandı

18:02 20.11.2021
© İHA / ALİ RIZA DAĞLI - İBRAHİM YETKİN - MEHMET DAĞLI-Müslüme Yağal
Müslüme Yağal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© İHA / ALİ RIZA DAĞLI - İBRAHİM YETKİN - MEHMET DAĞLI-
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin’de otopsi işlemleri tamamlanan küçük Müslüme’nin cenazesi Gülnar ilçesine oradan da ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere cenaze aracıyla Karaman’a gönderildi. Karaman’a getirilen cenaze namaz öncesi polis eskortu eşliğinde dedesi İbrahim Yağal'ın Çavuşpınarı köyünde bulunan evinin önüne götürüldü.

Müslüme'nin cansız bedeni daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere sonra Karaman kent merkezinde Çeltek Mahallesinde bulunan Kazalpa Mezarlığına getirildi. Musallaya konulan küçük tabuta sarılan abla Nurcan Özcan ve bazı akrabaları gözyaşı döktü. Akrabaları Müslüme'nin tabutunun üzerine Türk Bayrağı açarak gül bıraktı.

Cenaze namazına Müslüme'nin dedesi İbrahim Yağal, yakınları, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Müslüme Yağal'ın anne ve babası ise cenaze namazına katılamadı. Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan anne Selvi Yağal, baba Mehmet Yağal, dede Hasan Yağal, anneanne Müslüme Yağal, kardeş ve yakın akrabalarının aralarında bulunduğu toplam 8 kişi ise cenaze namazına katılamadı.

Gözaltındaki 8 kişinin Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiğini öğrenildi.
Müslüme Yağal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
Müslüme Yağal'a ilişkin soruşturma sürüyor
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