https://tr.sputniknews.com/20211120/anadolu-parsi-olmayi-hedefleyen-dagci-47nci-tirmanisini-sinopta-basariyla-tamamladi-1050986234.html

Anadolu Parsı' olmayı hedefleyen dağcı 47'nci tırmanışını Sinop'ta başarıyla tamamladı

Anadolu Parsı' olmayı hedefleyen dağcı 47'nci tırmanışını Sinop'ta başarıyla tamamladı

Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp 'Anadolu Parsı' unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet, 47'nci tırmanışını... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T12:26+0300

2021-11-20T12:26+0300

2021-11-20T12:26+0300

yaşam

sinop

dağcılık

anadolu parsı

ayancık

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Proje çerçevesinde Ayancık ilçesine gelen Erdek Cennet, olumsuz hava koşullarına rağmen 1750 rakımlı Zindan Dağı'na tırmanışına başladı.Cennet, tek başına yaptığı yürüyüşün ardından kentin en yüksek noktası olan dağın zirvesine ulaşarak proje kapsamındaki 47'nci tırmanışını başarıyla tamamladı.Profesyonel dağcı Erdek, Anadolu Parsı unvanını alma yolunda bir tırmanışı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Tırmanış süresince hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen doğanın tadını çıkarmaya gayret ettiğini belirten Cennet, "Kar ve yağmur, özellikle bulutların bana zirveye kadar eşlik etmesi muhteşem ötesiydi. Güzel Sinop ilimizin harika ötesi dağları ve doğasını görmek ve yaşamak çok güzel bir duyguydu. Ülkemizde dağcılık ve doğa sporcularının Zindan Dağı'nın güzelliklerini yaşamalarını isterim." dedi.

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sinop, dağcılık, anadolu parsı, ayancık