https://tr.sputniknews.com/20211120/bakan-koca-duyurdu-2-doz-asi-yaptiranlarin-sayisi-50-milyonu-gecti-1050991856.html

Bakan Koca duyurdu: 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Bakan Koca duyurdu: 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T18:16+0300

2021-11-20T18:16+0300

2021-11-20T18:16+0300

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında, iki doz aşı yaptıran kişi sayısı 50 milyonu geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından iki doz aşılıların toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini söyledi.Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı