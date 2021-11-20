Bakan Koca duyurdu: 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında, iki doz aşı yaptıran kişi sayısı 50 milyonu geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından iki doz aşılıların toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini söyledi.Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık geliyor" dedi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında, iki doz aşı yaptıran kişi sayısı 50 milyonu geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından iki doz aşılıların toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini söyledi.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı."
İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı.