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Lazio, Vedat Muriqi kararını verdi
Lazio, Vedat Muriqi kararını verdi
Geçen yıl Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin geleceği belli oluyor. Beklenen performansı veremeyen Kosovalı... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T10:49+0300
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spor
lazio
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Transfer döneminin yaklaşmasıyla Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik adam istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesi için talimat verdi.Lazio'dan ayrılması gündemde olan isimlerden bir tanesi ise geçen sezon Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında takıma katılan Vedat Muriqi.Corriere Dello Sport'un haberine göre Sarri, aralarında Vedat Muriqi'nin de olduğu 6 futbolcunun gönderilmesini istedi. İtalyan teknik adam ayrıca kanat ve bek transferi yapılmasını istedi.
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lazio, vedat muriqi

Lazio, Vedat Muriqi kararını verdi

10:49 20.11.2021
© TwitterVedat Muriqi
Vedat Muriqi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© Twitter
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Geçen yıl Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin geleceği belli oluyor. Beklenen performansı veremeyen Kosovalı golcü ile devre arasında yollar ayrılıyor.
Transfer döneminin yaklaşmasıyla Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik adam istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesi için talimat verdi.

Lazio'dan ayrılması gündemde olan isimlerden bir tanesi ise geçen sezon Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında takıma katılan Vedat Muriqi.

Corriere Dello Sport'un haberine göre Sarri, aralarında Vedat Muriqi'nin de olduğu 6 futbolcunun gönderilmesini istedi. İtalyan teknik adam ayrıca kanat ve bek transferi yapılmasını istedi.
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