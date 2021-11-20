https://tr.sputniknews.com/20211120/lazio-vedat-muriqi-kararini-verdi-1050984738.html

Lazio, Vedat Muriqi kararını verdi

Lazio, Vedat Muriqi kararını verdi

Geçen yıl Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin geleceği belli oluyor. Beklenen performansı veremeyen Kosovalı... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T10:49+0300

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spor

lazio

vedat muriqi

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Transfer döneminin yaklaşmasıyla Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik adam istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesi için talimat verdi.Lazio'dan ayrılması gündemde olan isimlerden bir tanesi ise geçen sezon Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında takıma katılan Vedat Muriqi.Corriere Dello Sport'un haberine göre Sarri, aralarında Vedat Muriqi'nin de olduğu 6 futbolcunun gönderilmesini istedi. İtalyan teknik adam ayrıca kanat ve bek transferi yapılmasını istedi.

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lazio, vedat muriqi