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Manisa’da başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı
Manisa’da başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı
Manisa Lisesi'nde başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T13:00+0300
2021-11-20T13:00+0300
2021-11-20T13:00+0300
türkiye
manisa
gözaltı
ehliyet
sınav
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başkasının yerine girdiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.Manisa Lisesi'ndeki görevliler, M.A'nın (41) başkasının yerine sınava girdiğini tespit etti.Sınav salonuna polis çağrıldı.Okula gelen polis, şüpheli M.A’yı gözaltına aldı.
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manisa, gözaltı, ehliyet, sınav
Manisa’da başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı
Manisa Lisesi'nde başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başkasının yerine girdiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.
Manisa Lisesi'ndeki görevliler, M.A'nın (41) başkasının yerine sınava girdiğini tespit etti.
Sınav salonuna polis çağrıldı.
Okula gelen polis, şüpheli M.A’yı gözaltına aldı.