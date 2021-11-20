https://tr.sputniknews.com/20211120/mardin-valiligi-birimine-ihalelerde-usulsuzluk-operasyonu-8-gozalti-1050993995.html

Mardin Valiliği birimine 'ihalelerde usulsüzlük’ operasyonu: 8 gözaltı

Mardin Valiliği birimine 'ihalelerde usulsüzlük’ operasyonu: 8 gözaltı

Mardin'de, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda resmi ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T20:31+0300

2021-11-20T20:31+0300

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türkiye

mardin

ihale

şüpheli

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yönelik operasyon düzenlendi. Merkeze bağlı Artuklu'da 2017-2018 yıllarındaki resmi ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çalışma gerçekleştirildi. İhale evrakı ile bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük olduğunu belirleyen ekipler, aralarında yönetici ve teknik personelin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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mardin, ihale, şüpheli