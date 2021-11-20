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https://tr.sputniknews.com/20211120/mardin-valiligi-birimine-ihalelerde-usulsuzluk-operasyonu-8-gozalti-1050993995.html
Mardin Valiliği birimine 'ihalelerde usulsüzlük’ operasyonu: 8 gözaltı
Mardin Valiliği birimine 'ihalelerde usulsüzlük’ operasyonu: 8 gözaltı
Mardin'de, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda resmi ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T20:31+0300
2021-11-20T20:31+0300
türkiye
mardin
ihale
şüpheli
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yönelik operasyon düzenlendi. Merkeze bağlı Artuklu'da 2017-2018 yıllarındaki resmi ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çalışma gerçekleştirildi. İhale evrakı ile bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük olduğunu belirleyen ekipler, aralarında yönetici ve teknik personelin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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mardin, ihale, şüpheli

Mardin Valiliği birimine 'ihalelerde usulsüzlük’ operasyonu: 8 gözaltı

20:31 20.11.2021
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA
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Mardin'de, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda resmi ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yönelik operasyon düzenlendi.
Merkeze bağlı Artuklu'da 2017-2018 yıllarındaki resmi ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çalışma gerçekleştirildi.
İhale evrakı ile bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük olduğunu belirleyen ekipler, aralarında yönetici ve teknik personelin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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