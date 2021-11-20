Rus milletvekili: ABD özel kuvvetlerinin Kırım’ın savunmasını kırma şansı sıfır

Kırım Parlamentosu’nda Halk Diplomasisi ve Etnik İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Yuriy Gempel, ABD ordusunun Kırım'daki Rus savunmasını kırmaya hazırlandığı iddiasını değerlendirdi.Gempel, “Hayal kurmanın bir zararı yok. Ancak gazete sayfalarında kahramanlık yapabilirler. Yarımadanın savunmasını kırma şansları sıfır. Modern Rusya, Afganistan veya Ukrayna değil. 90'lı yıllarda Rusya ile ‘zorun diliyle’ konuşmaya çalışmak belki mümkündü, ama şimdi değil” diye konuştu.Kırım'da, yarımadayı herhangi bir potansiyel saldırıdan koruyabilecek güçlü bir silahlı kuvvetler grubunun konuşlu olduğunu anımsatan Gempel, ABD'ye uluslararası topluma yalan söylememe ve kendini aldatmama çağrısı yaptı.Daha önce, Business Insider'da yayınlanan Stavros Atlamazoğlu imzalı makalede, ABD ordusunun Kırım'daki Rus savunmasını kırmaya hazırlandığı iddia edilmişti. ABD Özel Harekat Komutanlığı (USASOC) tarafından hazırlanan bir rapordan alıntı yapılan makalede, özel kuvvetlerin yakın muharebede konvansiyonel ordu birimlerine destek ve düşman topraklarının derinliklerindeki gizli tesislere nüfuz etme gibi birkaç kilit hedefi izlemesi gerektiği belirtilmişti.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin milletvekili Gempel, Amerikan özel kuvvetlerinin yarımadanın savunmasını kırma şansının sıfır olduğunu söyledi.
Kırım Parlamentosu’nda Halk Diplomasisi ve Etnik İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Yuriy Gempel, ABD ordusunun Kırım'daki Rus savunmasını kırmaya hazırlandığı iddiasını değerlendirdi.
Gempel, “Hayal kurmanın bir zararı yok. Ancak gazete sayfalarında kahramanlık yapabilirler. Yarımadanın savunmasını kırma şansları sıfır. Modern Rusya, Afganistan veya Ukrayna değil. 90'lı yıllarda Rusya ile ‘zorun diliyle’ konuşmaya çalışmak belki mümkündü, ama şimdi değil” diye konuştu.
Kırım'da, yarımadayı herhangi bir potansiyel saldırıdan koruyabilecek güçlü bir silahlı kuvvetler grubunun konuşlu olduğunu anımsatan Gempel, ABD'ye uluslararası topluma yalan söylememe ve kendini aldatmama çağrısı yaptı.
Daha önce, Business Insider'da yayınlanan Stavros Atlamazoğlu imzalı makalede, ABD ordusunun Kırım'daki Rus savunmasını kırmaya hazırlandığı iddia edilmişti. ABD Özel Harekat Komutanlığı (USASOC) tarafından hazırlanan bir rapordan alıntı yapılan makalede, özel kuvvetlerin yakın muharebede konvansiyonel ordu birimlerine destek ve düşman topraklarının derinliklerindeki gizli tesislere nüfuz etme gibi birkaç kilit hedefi izlemesi gerektiği belirtilmişti.