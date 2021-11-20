https://tr.sputniknews.com/20211120/rus-milletvekili-abd-ozel-kuvvetlerinin-kirimin-savunmasini-kirma-sansi-sifir-1050988079.html

Rus milletvekili: ABD özel kuvvetlerinin Kırım’ın savunmasını kırma şansı sıfır

Rus milletvekili: ABD özel kuvvetlerinin Kırım’ın savunmasını kırma şansı sıfır

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin milletvekili Gempel, Amerikan özel kuvvetlerinin yarımadanın savunmasını kırma şansının sıfır olduğunu... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T14:29+0300

2021-11-20T14:29+0300

2021-11-20T14:29+0300

dünya

rusya

yuriy gempel

kırım

kırım parlamentosu uluslararası ilişkiler komitesi başkanı yuriy gempel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104163/25/1041632596_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_959c70e0f89c38becd8761457854ca5c.jpg

Kırım Parlamentosu’nda Halk Diplomasisi ve Etnik İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Yuriy Gempel, ABD ordusunun Kırım'daki Rus savunmasını kırmaya hazırlandığı iddiasını değerlendirdi.Gempel, “Hayal kurmanın bir zararı yok. Ancak gazete sayfalarında kahramanlık yapabilirler. Yarımadanın savunmasını kırma şansları sıfır. Modern Rusya, Afganistan veya Ukrayna değil. 90'lı yıllarda Rusya ile ‘zorun diliyle’ konuşmaya çalışmak belki mümkündü, ama şimdi değil” diye konuştu.Kırım'da, yarımadayı herhangi bir potansiyel saldırıdan koruyabilecek güçlü bir silahlı kuvvetler grubunun konuşlu olduğunu anımsatan Gempel, ABD'ye uluslararası topluma yalan söylememe ve kendini aldatmama çağrısı yaptı.Daha önce, Business Insider'da yayınlanan Stavros Atlamazoğlu imzalı makalede, ABD ordusunun Kırım'daki Rus savunmasını kırmaya hazırlandığı iddia edilmişti. ABD Özel Harekat Komutanlığı (USASOC) tarafından hazırlanan bir rapordan alıntı yapılan makalede, özel kuvvetlerin yakın muharebede konvansiyonel ordu birimlerine destek ve düşman topraklarının derinliklerindeki gizli tesislere nüfuz etme gibi birkaç kilit hedefi izlemesi gerektiği belirtilmişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, yuriy gempel, kırım, kırım parlamentosu uluslararası ilişkiler komitesi başkanı yuriy gempel