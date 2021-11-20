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https://tr.sputniknews.com/20211120/saakasvili-50-gunluk-aclik-grevine-son-verdi-1050994459.html
Saakaşvili 50 günlük açlık grevine son verdi
Saakaşvili 50 günlük açlık grevine son verdi
Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, 50 günlük açlık grevini sonlandırdığı, doktorların belirlediği plana göre gıda tükettiği ve sağlık... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T21:07+0300
2021-11-20T21:07+0300
dünya
gürcistan
mihail saakaşvili
açlık grevi
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Tıp Konseyi üyesi Nino Şarşaşenidze, basın mensuplarına açıklamasında, “Hasta, gereken tüm terapilerden geçiyor. Tedavi taktiğini geliştirdik. Bu süreçte sadece konsey üyeleri değil, cumhuriyet hastanesi doktorları ile bir gastroenterolog da yer alıyor. Hasta programa göre yemek alıyor, sağlık durumu stabil” dedi.Saakaşvili’nin baş ağrılarından şikayetçi olduğunu anlatan uzman, eski ülke liderinin doktorların yakın takibi altında olduğunu kaydetti.
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gürcistan, mihail saakaşvili, açlık grevi

Saakaşvili 50 günlük açlık grevine son verdi

21:07 20.11.2021
© REUTERS / Valentyn OgirenkoMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, 50 günlük açlık grevini sonlandırdığı, doktorların belirlediği plana göre gıda tükettiği ve sağlık durumunun istikrarlı olduğu açıklandı.
Tıp Konseyi üyesi Nino Şarşaşenidze, basın mensuplarına açıklamasında, “Hasta, gereken tüm terapilerden geçiyor. Tedavi taktiğini geliştirdik. Bu süreçte sadece konsey üyeleri değil, cumhuriyet hastanesi doktorları ile bir gastroenterolog da yer alıyor. Hasta programa göre yemek alıyor, sağlık durumu stabil” dedi.
Saakaşvili’nin baş ağrılarından şikayetçi olduğunu anlatan uzman, eski ülke liderinin doktorların yakın takibi altında olduğunu kaydetti.
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