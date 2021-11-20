Saakaşvili 50 günlük açlık grevine son verdi

Tıp Konseyi üyesi Nino Şarşaşenidze, basın mensuplarına açıklamasında, “Hasta, gereken tüm terapilerden geçiyor. Tedavi taktiğini geliştirdik. Bu süreçte sadece konsey üyeleri değil, cumhuriyet hastanesi doktorları ile bir gastroenterolog da yer alıyor. Hasta programa göre yemek alıyor, sağlık durumu stabil” dedi.Saakaşvili’nin baş ağrılarından şikayetçi olduğunu anlatan uzman, eski ülke liderinin doktorların yakın takibi altında olduğunu kaydetti.
Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, 50 günlük açlık grevini sonlandırdığı, doktorların belirlediği plana göre gıda tükettiği ve sağlık durumunun istikrarlı olduğu açıklandı.
Tıp Konseyi üyesi Nino Şarşaşenidze, basın mensuplarına açıklamasında, “Hasta, gereken tüm terapilerden geçiyor. Tedavi taktiğini geliştirdik. Bu süreçte sadece konsey üyeleri değil, cumhuriyet hastanesi doktorları ile bir gastroenterolog da yer alıyor. Hasta programa göre yemek alıyor, sağlık durumu stabil” dedi.
Saakaşvili’nin baş ağrılarından şikayetçi olduğunu anlatan uzman, eski ülke liderinin doktorların yakın takibi altında olduğunu kaydetti.