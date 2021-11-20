https://tr.sputniknews.com/20211120/saakasvili-50-gunluk-aclik-grevine-son-verdi-1050994459.html

Saakaşvili 50 günlük açlık grevine son verdi

Saakaşvili 50 günlük açlık grevine son verdi

Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, 50 günlük açlık grevini sonlandırdığı, doktorların belirlediği plana göre gıda tükettiği ve sağlık... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T21:07+0300

2021-11-20T21:07+0300

2021-11-20T21:07+0300

dünya

gürcistan

mihail saakaşvili

açlık grevi

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Tıp Konseyi üyesi Nino Şarşaşenidze, basın mensuplarına açıklamasında, “Hasta, gereken tüm terapilerden geçiyor. Tedavi taktiğini geliştirdik. Bu süreçte sadece konsey üyeleri değil, cumhuriyet hastanesi doktorları ile bir gastroenterolog da yer alıyor. Hasta programa göre yemek alıyor, sağlık durumu stabil” dedi.Saakaşvili’nin baş ağrılarından şikayetçi olduğunu anlatan uzman, eski ülke liderinin doktorların yakın takibi altında olduğunu kaydetti.

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gürcistan, mihail saakaşvili, açlık grevi