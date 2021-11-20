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Ticaret Bakanlığı'ndan ithal otomobil genelgesi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithal otomobil genelgesi
Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda "paralel ithalat" olarak bilinen, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T17:21+0300
2021-11-20T17:24+0300
türkiye
ithalat
otomobil
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespitinin doğru yapılması için genelge yayınladı.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde, Bakanlığa ulaşan iddialar üzerine paralel araç ithalatıyla ilgili harekete geçtiklerini ve gümrük vergisinin doğru tespiti için yapılan ithalatı incelediklerini açıklamıştı.AA'nın haberine göre, Bakanlık tarafından konuya ilişkin, "distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemleri" konulu bir genelge yayımlandı.Bakanlığa intikal eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğunun belirtildiği genelgede, Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemleriyle ilgili kişilerin, idarenin talebi üzerine belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlü olduğu anımsatıldı.Gümrük kıymetinde şüphe oluşursa ek bilgi istenecekGenelgede, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatlarında belirlenen hususlara göre işlem yapılmasının uygun bulunduğu aktarıldı. Söz konusu araç ithalatında uyulacak kurallar şöyle sıralandı:Gerekirse yurt dışı araştırması yapılacakData kartı (teknik evsaf kartı) olan markalar için bu kartın beyannameye eklenmesi istenen genelgeye göre, diğer uyulacak kurallar şöyle:
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ithalat, otomobil, ticaret bakanlığı

Ticaret Bakanlığı'ndan ithal otomobil genelgesi

17:21 20.11.2021 (güncellendi: 17:24 20.11.2021)
© AAEkimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA
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Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda "paralel ithalat" olarak bilinen, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespitinin doğru yapılması için önlem alacak. Alınacak önlemlerle aracın aksesuar, donanım ve özelliklerine göre gümrük kıymetinin doğru belirlenmesi sağlanacak.
Ticaret Bakanlığı, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespitinin doğru yapılması için genelge yayınladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde, Bakanlığa ulaşan iddialar üzerine paralel araç ithalatıyla ilgili harekete geçtiklerini ve gümrük vergisinin doğru tespiti için yapılan ithalatı incelediklerini açıklamıştı.
AA'nın haberine göre, Bakanlık tarafından konuya ilişkin, "distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemleri" konulu bir genelge yayımlandı.
Bakanlığa intikal eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğunun belirtildiği genelgede, Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemleriyle ilgili kişilerin, idarenin talebi üzerine belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlü olduğu anımsatıldı.

Gümrük kıymetinde şüphe oluşursa ek bilgi istenecek

Genelgede, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatlarında belirlenen hususlara göre işlem yapılmasının uygun bulunduğu aktarıldı. Söz konusu araç ithalatında uyulacak kurallar şöyle sıralandı:
" İthale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek sözleşmeler incelenerek tespit edilecek.
Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda makul şüphe oluşması halinde, kıymet tespit yöntemleri ile kıymet araştırması ve incelemesine ilişkin olarak Gümrük Kanunu ve ikincil düzenlemeler uyarınca, beyan sahibinden, gümrük idaresince belirlenecek ilave ispatlayıcı bilgi ve belgeler istenilerek işlem yapılacak.
İthale konu aracın distribütörünün bulunması halinde, gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak dikkate alınacak.
Araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneği beyannameye eklenecek ve gümrük idarelerince bu husus kontrol edilecek. Söz konusu belgelerin eklenmediği beyannamelerin muayene ve/veya kontrol işlemleri tamamlanmayacak."

Gerekirse yurt dışı araştırması yapılacak

Data kartı (teknik evsaf kartı) olan markalar için bu kartın beyannameye eklenmesi istenen genelgeye göre, diğer uyulacak kurallar şöyle:
"Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uygun olup olmadığı ile söz konusu faturalarda, araç üstünde bulunan ilave donanım ve aksesuar bilgileri ile bunların kıymetlerinin yer alıp almadığı kontrol edilecek.
Eşyanın muayene veya kontrolü yapılırken, araç üzerinde standart ve/veya ilave hangi donanım ve aksesuarların bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa ise faturada ayrıca belirtilip belirtilmediği özellikle incelenecek.
Beyan edilen gümrük kıymeti ve/veya araçta bulunan donanım ve aksesuarların tespiti için her halükarda, ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası esas alınarak, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile kıymeti konusunda bilgi istenilecek. Distribütörün bulunmaması halinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden aracın aksesuar ve donanımları ile ilgili teknik rapor talep edilecek.
Yurt dışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulması durumunda, ihracatçı ülkeden cevap alınabilmesi için talep yazısında, yurt dışı araştırmasına ihtiyaç duyulma nedenleri maddeler halinde açık ve anlaşılır şekilde belirtilecek."
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