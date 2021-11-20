https://tr.sputniknews.com/20211120/ticaret-bakanligindan-paralel-arac-ithalati-genelgesi-1050990811.html

Ticaret Bakanlığı'ndan ithal otomobil genelgesi

Ticaret Bakanlığı'ndan ithal otomobil genelgesi

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda "paralel ithalat" olarak bilinen, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T17:21+0300

2021-11-20T17:21+0300

2021-11-20T17:24+0300

türkiye

ithalat

otomobil

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığı, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespitinin doğru yapılması için genelge yayınladı.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde, Bakanlığa ulaşan iddialar üzerine paralel araç ithalatıyla ilgili harekete geçtiklerini ve gümrük vergisinin doğru tespiti için yapılan ithalatı incelediklerini açıklamıştı.AA'nın haberine göre, Bakanlık tarafından konuya ilişkin, "distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemleri" konulu bir genelge yayımlandı.Bakanlığa intikal eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğunun belirtildiği genelgede, Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemleriyle ilgili kişilerin, idarenin talebi üzerine belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlü olduğu anımsatıldı.Gümrük kıymetinde şüphe oluşursa ek bilgi istenecekGenelgede, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatlarında belirlenen hususlara göre işlem yapılmasının uygun bulunduğu aktarıldı. Söz konusu araç ithalatında uyulacak kurallar şöyle sıralandı:Gerekirse yurt dışı araştırması yapılacakData kartı (teknik evsaf kartı) olan markalar için bu kartın beyannameye eklenmesi istenen genelgeye göre, diğer uyulacak kurallar şöyle:

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ithalat, otomobil, ticaret bakanlığı