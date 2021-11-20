https://tr.sputniknews.com/20211120/yeni-safak-yazari-yilmaz-enerji-ve-gida-meselesi-can-sikmaya-devam-ediyor-1050986344.html

Yeni Şafak yazarı Yılmaz: Enerji ve gıda meselesi can sıkmaya devam ediyor

Yeni Şafak yazarı Yılmaz: Enerji ve gıda meselesi can sıkmaya devam ediyor

Yeni Şafak yazarı Levent Yılmaz, küresel gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisinin de olumsuz bir şekilde etkilendiğini yazdı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T12:32+0300

2021-11-20T12:32+0300

2021-11-20T12:33+0300

politika

yeni şafak

levent yılmaz

gıda

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103935/71/1039357166_0:0:1475:829_1920x0_80_0_0_cfb40172e24894c068d4aa9c54d90c0d.jpg

Yılmaz, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) metninde de bu konuya atıfta bulunulduğuna dikkat çekti.Öte yandan PPK’nın ekim ayında 200 baz puanlık indirimi duyurduğu metninde, 'politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını' belirttiğini de hatırlatan Yılmaz, “Son PPK toplantısının karar metninde de daha önce belirtilen bu sınırlı alanın kalan kısmının Aralık ayında tamamlanmasının değerlendirileceği belirtiliyor. Bu durumu faiz indirim döngüsünün Aralık ayında da devam edeceği şeklinde yorumlayabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yeni şafak, levent yılmaz, gıda, enerji