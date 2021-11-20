https://tr.sputniknews.com/20211120/yildirim-abdde-enflasyon-0dan-yuzde-7ye-cikmis-bizde-10lardan-20ye-2-kat-artis-1050995817.html

Yıldırım: ABD'de enflasyon 0'dan yüzde 7’ye çıkmış, bizde 10'lardan 20’ye, 2 kat artış

Yıldırım: ABD'de enflasyon 0'dan yüzde 7’ye çıkmış, bizde 10'lardan 20’ye, 2 kat artış

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika’da sıfırdan yüzde 7’e çıkmış... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T23:32+0300

2021-11-20T23:32+0300

2021-11-20T23:32+0300

ekonomi

ak parti

türkiye

enflasyon

binali yıldırım

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından Bakırevi Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantı, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman ile eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın konuşmalarıyla başladı.Gülümseten saç esprileriAçılış konuşmalarında kürsüye çıkan AK Parti Erzincan milletvekili Burhan Çakır, Binali Yıldırım’ın siyah saçlı ve ak saçlı fotoğraflarını göstererek, “Başbakanımız millete yaptığı hizmetlerle saçları (ak) böyle oldu. Biz sizinle gurur duyuyoruz.” dedi.Milletvekili Çakır’ın konuşmasına salonu dolduran kalabalıkta “Ak gençlik burada aksakalın yanında” sloganıyla tezahüratta bulundu.Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Erzincan milletvekili Süleyman Karaman ise saç esprisini sürdürerek, “Vallahi bende diyorum ki saç olsun da ister siyah ister beyaz olsun” dedi. Karaman’ın esprisi salonda uzun süre gülümsemelere neden oldu.Açılış konuşmalarının ardından sonra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise kürsüde saç esprisiyle hitabetine başlayarak, “Herhâlde Burhan Çakır bir daha ki fotoğrafta aksakalı da gösterecek. Öyle anlaşılıyor. Mesajı verdi. Süleyman sende üzülme kardeşim. İşini görecekse (saçını göstererek) yarısını sana vereyim.” dedi. Yıldırım’ın bolca gülümsediği anlar salondakilerin alkışlarıyla destek buldu.'Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika’da sıfırdan yüzde 7’e çıkmış enflasyon'AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, daha sonra konuşmasını ülke gündemine ilişkin konularla sürdürdü.Pandeminin getirdiği belirsizliğin bütün dünyayı kasıp kavurduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:Konuşmaların ardından program teşekkür belgesi verilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

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ak parti, türkiye, enflasyon, binali yıldırım