https://tr.sputniknews.com/20211121/688-dairenin-oldugu-sitede-koltuk-savasi-site-yonetimini-bastilar-1050998300.html

688 dairenin olduğu sitede koltuk savaşı: Site yönetimini bastılar

688 dairenin olduğu sitede koltuk savaşı: Site yönetimini bastılar

Bursa'da 3 bin kişinin yaşadığı sitede mevcut yönetimi istemeyen site sakinleri kendi arasında seçim yapıp başkanı koltuğundan kaldırmak için site yönetimini... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T04:41+0300

2021-11-21T04:41+0300

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türkiye

bursa

kavga

yönetim

site

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Bursa'da 3 bin kişinin yaşadığı sitede mevcut yönetimi istemeyen site sakinleri kendi arasında seçim yapıp başkanı koltuğundan kaldırmak için site yönetimini bastı.Osmangazi ilçesinde bulunan Doğanbey toplu konutlarında 8 bloklu sitenin sakinleri, aidatları ödemelerine rağmen, Bursagaz, vergi dairesi ve SGK borçları ortaya çıktığını iddia edip, soluğu savcılıkta almıştı. Mevcut başkanda açıklama yapıp aidatları toplayamadığı için borçları ödeyemediğini ifade etmişti.Site sakinleri koltuğundan kalkmasını istediği İzzet Akman'ın bulunduğu site yönetim binasını basarak koltuğa yeni seçtikleri Fahri Yenidünya'nın oturacağını belirtti. Ellerinde mahkeme kararı olmadığını belirten İzzet Akman, koltuğu gelenlere devretmedi. Koltuk savaşının yaşandığı sitede olaya polis müdahale etti. Yapılan konuşmaların ardından taraflar kendi aralarında uzlaşarak Aralık ayında seçime gitme kararı aldı. Seçime gitme kararının alınmasının ardından öfkeli site sakinleri evlerine olaysız şekilde dağıldı.

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bursa, kavga, yönetim, site