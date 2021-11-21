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Adalet Bakanı’ndan gençlere tavsiye: Kimsenin sizin yaşam tarzınıza müdahale etmesine izin vermeyin
Adalet Bakanı’ndan gençlere tavsiye: Kimsenin sizin yaşam tarzınıza müdahale etmesine izin vermeyin
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliğinin kapanış programına katıldı. Gençlere... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T14:46+0300
2021-11-21T14:46+0300
politika
türkiye
abdülhamit gül
tavsiye
hukuk
genç
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliğinin kapanış programına katıldı.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 14 Kasım'dan bu yana devam eden 150'nin üzerinde hukuk öğrencisinin vekil olarak görev aldığı, meclis gruplarına ayrılarak yasa tasarılarını tartıştığı Meclis Simülasyonu etkinliğinin kapanış programı Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Gül, konuşmasında hukukun, devleti var eden en önemli unsur olduğu konusuna değindi.‘Sizin gibi genç arkadaşların gelecekteki yansıması bizim için çok önemlidir’DHA’nın aktardığına göre, hukuk öğreniminin üniversite öğrenimi içerisinde çok özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Meclis demokrasimizin gücü ve güvencesidir değerli arkadaşlar. Buraya sizin gibi genç arkadaşların katılımıyla meclisteki çıta daha da yükselecektir. Bildiğiniz gibi son anayasa değişikliği ile birlikte 18 yaşı bitiren gençlerimiz milletvekili olabileceklerdir. O yüzden sizin gibi genç arkadaşların gelecekteki yansıması bizim için çok önemlidir. Değerli arkadaşlar meclisimiz yine 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha gazi olmuştur. O gece orada bulunan bir milletvekili olarak meclis kubbesinin üzerine bombaların düştüğünü bizzat yaşayan bir arkadaşınızım. Meclis orada da tüm değerleriyle bir siyasi partinin temsilcileriyle milletin iradesine karşı bu hain saldırının karşısında dimdik durmuştur” dedi.‘Bu milletin geleceğini siz belirleyin’Gül, sözlerine şu şekilde devam etti:“İnsan farklı insanları tanımak, farklı görüşleri dinlemekten asla çekinmemeli. Parlamentoya da hakim olan ruh her görüşün her düşüncenin orada tartışılmasıdır. Ne olursa olsun arkadaşlar kürsüde kim ne söylerse söylesin ona tahammül edeceksiniz. Bunun adı demokrasidir. Muhalefet elbette eleştirecek. Demokrasinin en büyük kazanımı muhalefettir. Muhalefet eleştirmezse sadece bir parti meclisi temsil eder. Dolayısıyla eleştiriden çekinmeyin eleştirmekten de çekinmeyin. Sizlere cetvelle 'gençler şöyle profilde olun' diyenleri elinizin tersiyle itin. Kimse size bir cetvelle şablon çizemez. Size 'gençler böyle giyineceksiniz, böyle olacaksınız' diyemezler. Siz alın cetveli siz siyasete ödev verin. Bu milletin geleceğini siz belirleyin. Kimsenin sizin yaşam tarzınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Aklınızı kiraya vermeyin arkadaşlar.‘Mecliste o kadar patırtı gürültü olur arka tarafta çay içerler’İnsan özgür düşündüğü için özü gürdür, kıymetlidir, değerlidir. Sakın ola statükoya teslim olmayın. Sakın ola günü kurtarmaya çalışmayın. Şu konjonktür geçsin demeyin, gerekirse köprüden geçmeyin köprüden geçip onurunuzu zedeleyecekseniz köprüyü kullanmayın. Değerli arkadaşlar empati duygunuzu geliştirin. Mecliste o kadar patırtı gürültü olur arka tarafta çay içerler. Çünkü hepsi farklı partilerden bile olsa kendi bakış açılarıyla değerlendirme yapıyorlar. Hukuk Fakültelerine girişte 2019 yılında il 190 bin başarı puanına sahip olanlar girebiliyordu biz bunu 125 bine indirdik. Gelecek yıl ilk 100 bine girenler hukuk fakültesine girecek.”
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türkiye, abdülhamit gül, tavsiye, hukuk, genç

Adalet Bakanı’ndan gençlere tavsiye: Kimsenin sizin yaşam tarzınıza müdahale etmesine izin vermeyin

14:46 21.11.2021
© DHAAbdülhamit Gül
Abdülhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© DHA
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliğinin kapanış programına katıldı. Gençlere tavsiye veren Gül, "Bu milletin geleceğini siz belirleyin. Kimsenin sizin yaşam tarzınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Aklınızı kiraya vermeyin" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliğinin kapanış programına katıldı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 14 Kasım'dan bu yana devam eden 150'nin üzerinde hukuk öğrencisinin vekil olarak görev aldığı, meclis gruplarına ayrılarak yasa tasarılarını tartıştığı Meclis Simülasyonu etkinliğinin kapanış programı Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Gül, konuşmasında hukukun, devleti var eden en önemli unsur olduğu konusuna değindi.

‘Sizin gibi genç arkadaşların gelecekteki yansıması bizim için çok önemlidir’

DHA’nın aktardığına göre, hukuk öğreniminin üniversite öğrenimi içerisinde çok özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Meclis demokrasimizin gücü ve güvencesidir değerli arkadaşlar. Buraya sizin gibi genç arkadaşların katılımıyla meclisteki çıta daha da yükselecektir. Bildiğiniz gibi son anayasa değişikliği ile birlikte 18 yaşı bitiren gençlerimiz milletvekili olabileceklerdir. O yüzden sizin gibi genç arkadaşların gelecekteki yansıması bizim için çok önemlidir. Değerli arkadaşlar meclisimiz yine 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha gazi olmuştur. O gece orada bulunan bir milletvekili olarak meclis kubbesinin üzerine bombaların düştüğünü bizzat yaşayan bir arkadaşınızım. Meclis orada da tüm değerleriyle bir siyasi partinin temsilcileriyle milletin iradesine karşı bu hain saldırının karşısında dimdik durmuştur” dedi.

‘Bu milletin geleceğini siz belirleyin’

Gül, sözlerine şu şekilde devam etti:
“İnsan farklı insanları tanımak, farklı görüşleri dinlemekten asla çekinmemeli. Parlamentoya da hakim olan ruh her görüşün her düşüncenin orada tartışılmasıdır. Ne olursa olsun arkadaşlar kürsüde kim ne söylerse söylesin ona tahammül edeceksiniz. Bunun adı demokrasidir. Muhalefet elbette eleştirecek. Demokrasinin en büyük kazanımı muhalefettir. Muhalefet eleştirmezse sadece bir parti meclisi temsil eder. Dolayısıyla eleştiriden çekinmeyin eleştirmekten de çekinmeyin. Sizlere cetvelle 'gençler şöyle profilde olun' diyenleri elinizin tersiyle itin. Kimse size bir cetvelle şablon çizemez. Size 'gençler böyle giyineceksiniz, böyle olacaksınız' diyemezler. Siz alın cetveli siz siyasete ödev verin. Bu milletin geleceğini siz belirleyin. Kimsenin sizin yaşam tarzınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Aklınızı kiraya vermeyin arkadaşlar.

‘Mecliste o kadar patırtı gürültü olur arka tarafta çay içerler’

İnsan özgür düşündüğü için özü gürdür, kıymetlidir, değerlidir. Sakın ola statükoya teslim olmayın. Sakın ola günü kurtarmaya çalışmayın. Şu konjonktür geçsin demeyin, gerekirse köprüden geçmeyin köprüden geçip onurunuzu zedeleyecekseniz köprüyü kullanmayın. Değerli arkadaşlar empati duygunuzu geliştirin. Mecliste o kadar patırtı gürültü olur arka tarafta çay içerler. Çünkü hepsi farklı partilerden bile olsa kendi bakış açılarıyla değerlendirme yapıyorlar. Hukuk Fakültelerine girişte 2019 yılında il 190 bin başarı puanına sahip olanlar girebiliyordu biz bunu 125 bine indirdik. Gelecek yıl ilk 100 bine girenler hukuk fakültesine girecek.”
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