https://tr.sputniknews.com/20211121/bulgaristanda-yapilan-cumhurbaskanligi-secimini-rumen-radev-kazandi-1051011062.html

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Rumen Radev kazandı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Rumen Radev kazandı

Bulgaristan'da ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sandık çıkışı sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Rumen Radev kazandı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T20:56+0300

2021-11-21T20:56+0300

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Alphe Research şirketinin anketine göre, Cumhurbaşkanı Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ikilisi, oyların yüzde 63,9'unu, Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov ve Albay Nevyana Miteva ikilisi de yüzde 33,1'ini aldı.Seçime katılanların yüzde 3'ü, "Kimseyi desteklemiyorum" seçeneğinden yana oy kullandı.Bulgaristan'da 6 milyon 660 bin kayıtlı seçmenin düşük ilgisi nedeniyle sadece 2,5 milyon seçmen oy kullanırken, seçimdeki katılım oranı yüzde 33,7 düzeyinde kaldı.Türkiye'den ilk turda yaklaşık 90 bin oy gelirken, ikinci turda oy sayısı 23 bin dolaylarında oldu.Katılımın yüzde 40,23 olduğu ilk turda Radev-Yotova ikilisi oyların 49,42'sini, Gercikov-Miteva ikilisi 22,83'ünü almıştı.

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rumen radev, bulgaristan, seçim