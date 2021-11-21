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Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211121/fransa-disislerinden-putine-belarus-polonya-sinirindaki-duruma-mudahale-cagrisi-1051009835.html
Fransa Dışişleri’nden Putin’e Belarus-Polonya sınırındaki duruma müdahale çağrısı
Fransa Dışişleri’nden Putin’e Belarus-Polonya sınırındaki duruma müdahale çağrısı
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya lideri Putin’e Belarus-Polonya sınırındaki duruma müdahale etme çağrısında bulundu. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T19:24+0300
2021-11-21T19:24+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
rusya
fransa
polonya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
jean-yves le drian
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, RTL radyosuna demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus-Polonya sınırında sıkışan göçmenlerle ilgili duruma müdahale etmesini ve Minsk'e baskı yapmasını umduğunu belirtti.Le Drian, “Putin’in (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko ile yakın bağları var, bu duruma tepki vermek, iki ülkeyi hem tarih, hem komşuluk, hem de ekonomik ve siyasi işbirliği ile birbirine bağladığı için (Minsk’e) diplomatik ya da farklı türden baskı yapmak için elinde çeşitli yöntemler olmalı. Başkan Putin duruma müdahale etme sözü verdi ve bunu yapmasını umuyorum” diye konuştu.Geçen pazartesi Putin ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yapmıştı. Elysee Sarayı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında, Macron ve Putin’in Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini azaltmak için birlikte çalışma konusunda anlaştıkları ifade edilmişti.Krizin başlangıcı ve suçlamalarBelarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanlamıştı.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.
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Fransa Dışişleri’nden Putin’e Belarus-Polonya sınırındaki duruma müdahale çağrısı

19:24 21.11.2021
© AFP 2021 / Fadel SennaJean-Yves Le Drian
Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / Fadel Senna
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya lideri Putin’e Belarus-Polonya sınırındaki duruma müdahale etme çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, RTL radyosuna demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus-Polonya sınırında sıkışan göçmenlerle ilgili duruma müdahale etmesini ve Minsk'e baskı yapmasını umduğunu belirtti.
Le Drian, “Putin’in (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko ile yakın bağları var, bu duruma tepki vermek, iki ülkeyi hem tarih, hem komşuluk, hem de ekonomik ve siyasi işbirliği ile birbirine bağladığı için (Minsk’e) diplomatik ya da farklı türden baskı yapmak için elinde çeşitli yöntemler olmalı. Başkan Putin duruma müdahale etme sözü verdi ve bunu yapmasını umuyorum” diye konuştu.
Geçen pazartesi Putin ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yapmıştı. Elysee Sarayı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında, Macron ve Putin’in Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini azaltmak için birlikte çalışma konusunda anlaştıkları ifade edilmişti.

Krizin başlangıcı ve suçlamalar

Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.
Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.
Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanlamıştı.
AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.
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