https://tr.sputniknews.com/20211121/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-sulu-boya-resmi-yapilacak-1050998408.html

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sulu boya resmi yapılacak

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sulu boya resmi yapılacak

Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda oynanacak maçların hatırasına sulu boya resim yaptırarak koleksiyon oluşturacak. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T05:09+0300

2021-11-21T05:09+0300

2021-11-21T05:09+0300

spor

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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ressam Alp Yavuz tarafından yapılacak resimlerin orijinal kopyaları Galatasaray Kulübü koleksiyonunda saklanacak.Orijinal resimlerden türetilerek hazırlanacak poster ve daha ufak boy baskılar ise maç günü GSStore mağazalarında taraftarların beğenisine sunulacak.Projenin ilk uygulaması, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirilecek.Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a maçın orijinal resmini hediye edecek.

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galatasaray, fenerbahçe, resim, derbi