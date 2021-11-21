https://tr.sputniknews.com/20211121/kilicdaroglu-esiyle-pazar-alisverisi-yapti-1051006404.html

Kılıçdaroğlu eşiyle pazar alışverişi yaptı

Kılıçdaroğlu eşiyle pazar alışverişi yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazar alışverişinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

alışveriş

selvi kılıçdaroğlu

pazar

twitter

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çankaya Çukurambar’daki evlerine yakın kurulan halk pazarına gitti. Kılıçdaroğlu, eşiyle yaptığı alışveriş sırasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.Kılıçdaroğlu, fotoğraflarla, “Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum. Zaten biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah” ifadesini kullandı.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, alışveriş, selvi kılıçdaroğlu, pazar, twitter