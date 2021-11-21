Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211121/korsan-taksiye-bindi-ceza-yedi-bin-pisman-oldum-1051002059.html
Korsan taksiye bindi ceza yedi: ‘Bin pişman oldum'
Korsan taksiye bindi ceza yedi: ‘Bin pişman oldum'
Yapılan denetimlerde korsan taksiciye 13 bin, müşterisine ise 446 lira ceza kesildi. Ceza kesilen müşteri, "Korsan taksiye binmenin cezasının olduğunu... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T11:54+0300
2021-11-21T11:54+0300
türkiye
istanbul
ceza
para
korsan taksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1051002034_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_7438ee8a9af180c5a912e59592c7f852.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Arnavutköy'de korsan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil Trafik Ekipleri'nin durdurduğu bir otomobilin korsan taksi olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı.Korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye ikinci kez korsan taksicilik yaptığı için 13 bin 400 lira idari para cezası kesilirken, otomobil de 2 ay trafikten menedilerek Yediemin Otoparkı'na çekildi. Korsan taksiyi kullanan müşterilere de 446 lira idari para cezası uygulandı. Korsan taksiciyse kendisine soru soran muhabire mikrofonunu göstererek 'Kırarım onu' dedi.‘Korsan taksiye binmenin cezasının olduğunu bilmiyordum, bilseydim binmezdim’Korsan taksi kullanan yabancı uyruklu Fulya Süleyman, “Babamla birlikte merkeze gidecektik. Otobüs ve taksi bulamadığımız için korsan taksiye bindik. Biz korsan taksiyi arayıp çağırmadık. Durakta korsan taksici 'merkeze giden var mı?' diye bağırdı. Biz de bindik. Korsan taksiye binmenin cezasının olduğunu bilmiyordum. Bilseydim binmezdim. Bindiğime bin pişman oldum. Her zaman korsan taksiye biniyorum, ancak ilk defa ceza yazılıyor. Gideceğim yere şu an da geç kaldım" dedi.‘Korsan taksicilik yapmıyorum’DHA'nın haberine göre, denetim için ekipler tarafından otomobili durdurulan İrfani Turmuş, “Korsan taksilere karşıyım. Polis bey yanımdaki hanımefendinin kim olduğunu sordu, komşum olduğunu söyledim" dedi. Nurettin Korkmaz ise “Polisler korsan taksi denetimi yapıyor. Ama ben korsan taksicilik yapmıyorum. Nişana geldim. Araçta bulunan kişide eniştem oluyor. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama çok güzel. Bu şekilde başkalarının ekmeğiyle oynayanlar denetleniyor" ifadelerini kullandı.‘Toplam 203 adet cezai işlem uygulanmıştır ve 728 bin 446 ceza kesilmiştir’Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Arnavutköy İlçesi genelinde, 01.01.2021 ve 20.11.2021 tarihleri arasında Sivil Trafik Ekiplerimizce korsan taksicilik faaliyeti ile ilgili yapılan denetimlerde; Toplam 408 adet araç kontrol edilmiştir. Bu 408 araçtan 102'si korsan taksi, 101'i korsan taksiden yolculuk hizmeti alan kişi olmak üzere toplam 203 adet cezai işlem uygulanmıştır ve toplam 728 bin 446 ceza kesilmiştir. Yapılan denetimlerde 102 adet araç korsan taksicilik yapması nedeniyle 60 gün süre ile trafikten menedilmiştir" denildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1051002034_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_22181a6772a079f766270eadef218eb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ceza, para, korsan taksi

Korsan taksiye bindi ceza yedi: ‘Bin pişman oldum'

11:54 21.11.2021
© DHAKorsan taksiye bindi ceza yedi: ‘Bin pişman oldum'
Korsan taksiye bindi ceza yedi: ‘Bin pişman oldum' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© DHA
Abone ol
Yapılan denetimlerde korsan taksiciye 13 bin, müşterisine ise 446 lira ceza kesildi. Ceza kesilen müşteri, "Korsan taksiye binmenin cezasının olduğunu bilmiyordum. Bilseydim binmezdim. Bindiğime bin pişman oldum" dedi. Korsan taksiciyse kendisine soru soran muhabire 'Kırarım mikrofonunu' diye tepki gösterdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Arnavutköy'de korsan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil Trafik Ekipleri'nin durdurduğu bir otomobilin korsan taksi olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye ikinci kez korsan taksicilik yaptığı için 13 bin 400 lira idari para cezası kesilirken, otomobil de 2 ay trafikten menedilerek Yediemin Otoparkı'na çekildi. Korsan taksiyi kullanan müşterilere de 446 lira idari para cezası uygulandı. Korsan taksiciyse kendisine soru soran muhabire mikrofonunu göstererek 'Kırarım onu' dedi.

‘Korsan taksiye binmenin cezasının olduğunu bilmiyordum, bilseydim binmezdim’

Korsan taksi kullanan yabancı uyruklu Fulya Süleyman, “Babamla birlikte merkeze gidecektik. Otobüs ve taksi bulamadığımız için korsan taksiye bindik. Biz korsan taksiyi arayıp çağırmadık. Durakta korsan taksici 'merkeze giden var mı?' diye bağırdı. Biz de bindik. Korsan taksiye binmenin cezasının olduğunu bilmiyordum. Bilseydim binmezdim. Bindiğime bin pişman oldum. Her zaman korsan taksiye biniyorum, ancak ilk defa ceza yazılıyor. Gideceğim yere şu an da geç kaldım" dedi.

‘Korsan taksicilik yapmıyorum’

DHA'nın haberine göre, denetim için ekipler tarafından otomobili durdurulan İrfani Turmuş, “Korsan taksilere karşıyım. Polis bey yanımdaki hanımefendinin kim olduğunu sordu, komşum olduğunu söyledim" dedi. Nurettin Korkmaz ise “Polisler korsan taksi denetimi yapıyor. Ama ben korsan taksicilik yapmıyorum. Nişana geldim. Araçta bulunan kişide eniştem oluyor. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama çok güzel. Bu şekilde başkalarının ekmeğiyle oynayanlar denetleniyor" ifadelerini kullandı.

‘Toplam 203 adet cezai işlem uygulanmıştır ve 728 bin 446 ceza kesilmiştir’

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Arnavutköy İlçesi genelinde, 01.01.2021 ve 20.11.2021 tarihleri arasında Sivil Trafik Ekiplerimizce korsan taksicilik faaliyeti ile ilgili yapılan denetimlerde; Toplam 408 adet araç kontrol edilmiştir. Bu 408 araçtan 102'si korsan taksi, 101'i korsan taksiden yolculuk hizmeti alan kişi olmak üzere toplam 203 adet cezai işlem uygulanmıştır ve toplam 728 bin 446 ceza kesilmiştir. Yapılan denetimlerde 102 adet araç korsan taksicilik yapması nedeniyle 60 gün süre ile trafikten menedilmiştir" denildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:52İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
12:50AK Partili Ellibeş: Erdoğan dese ki 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron' dolar da avro da düşer
12:33İranlı turistlerin Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü
12:31Habertürk yazarı Karaca: Kılıçdaroğlu yüzde 80 cumhurbaşkanı adayı
12:21Göğüs hastalıkları uzmanı: Koronavirüs hasta seçmeye başladı, akıllı bir organizma gibi davranıyor
12:19Tarkan, Zeki Müren rolünü reddetti
12:08Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
12:05MHP'li Osmanağaoğlu: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz
12:03Marmaray seferleri geçici olarak durduruldu
11:55ABD'li generalden itiraf: Rusya ve Çin, hipersonik teknolojiler alanında ABD'den üstün
11:54Korsan taksiye bindi ceza yedi: ‘Bin pişman oldum'
11:50Mezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu
11:432 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
11:42Doç. Dr. Savaşçı’dan ‘kuş gribi’ uyarısı: Daha bulaşıcı ve daha öldürücü
11:37Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu
11:29Şarkıcı Muazzez Ersoy: Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek
11:16Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ilk kez resmen kabul etti: Kırım, Rusya toprağı
11:09İmamoğlu'ndan Kemerburgaz Kent Ormanı paylaşımı: 'Siz de şahit olun'
10:5519 gündür haber alınamayan Çinli tenisçi, Pekin'de ortaya çıktı
10:48Bakan Özer: 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak