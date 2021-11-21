https://tr.sputniknews.com/20211121/turkiyeden-yunanis-bakan-dendiasa-tepki-akliselime-durustluge-ve-samimiyete-davet-ediyoruz-1050996871.html

Türkiye'den, Yunan Bakan Dendias'a tepki: Aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz

Türkiye'den, Yunan Bakan Dendias'a tepki: Aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 19 Kasım'daki Türkiye ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Bir yandan... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T01:00+0300

2021-11-21T01:00+0300

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türkiye

yunanistan

dışişleri bakanlığı

nikos dendias

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Sözcü Bilgiç, Dendias'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.Türkiye’nin bölgesinde ve yakın çevresinde barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit rolü bir türlü hazmedemeyen Yunanistan’ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışmasının beyhude çabalar olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

türkiye

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yunanistan, dışişleri bakanlığı, nikos dendias