https://tr.sputniknews.com/20211122/avustralya-araliktan-itibaren-sinirlarini-cift-doz-asili-yabancilara-acacak-1051025448.html

Avustralya aralıktan itibaren sınırlarını çift doz aşılı yabancılara açacak

Avustralya aralıktan itibaren sınırlarını çift doz aşılı yabancılara açacak

Avustralya Başbakanı Morrison koronavirüsle mücadele kapsamında, Mart 2020'de kapatılan uluslararası sınırların, 1 Aralık'tan itibaren vize sahiplerine yeniden... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T12:38+0300

2021-11-22T12:38+0300

2021-11-22T12:44+0300

avustralya

vize

aşı

kovid-19

scott morrison

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıran Avustralyalılara, kasım başında deniz aşırı ülkelere seyahat etmelerine izin verdiklerini hatırlatarak, 1 Aralık'tan itibaren de tam aşılı öğrencilerin, ticari vize sahiplerinin ve mültecilerin Avustralya'ya girişlerine izin vereceklerini söyledi. Sınırların açılmasını 'önemli bir adım' olarak değerlendiren Morrison, "Nitelikli işçilerin ve öğrencilerin Avustralya'ya dönüşü, normale dönüş yolumuzda önemli bir kilometre taşıdır" ifadesini kullandı. Sınırların açılmasıyla vize sahiplerinin yanı sıra Güney Kore ve Japonya'dan Avustralya'ya seyahat etmek isteyen tam aşılı turistlerin de gelmesine izin verilecek. Yeni kurallara göre, Avustralya'ya gideceklerin Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi tarafından onaylanmış Kovid-19 aşılarından birinin çift doz aşısını yaptırdığını gösteren belgeyi, Avustralya makamlarına sunması gerekiyor. Vize sahiplerinin ülkelerinden ayrılmadan 72 saat içinde yaptırdıkları Kovid-19 PCR testinin negatif sonucunu göstermelerinin yanı sıra Avustralya'ya ulaştıklarında, bulundukları eyaletin karantina gerekliliklerine uymaları da zorunlu olacak. Kovid-19'un Delta varyantına karşı mücadelenin sürdürüldüğü Avustralya'da, Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020 tarihinden bu yana toplam 199 bin 651 kişi virüse yakalanırken, 1948 kişi hayatını kaybetti. Halen 12 bin 467 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 84'ü yoğun bakımda olmak üzere, 538 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Salgına karşı aşılama çalışmalarına hız veren Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 85.1, tek doz aşı yaptıranların oranıysa yüzde 91.5.

https://tr.sputniknews.com/20211102/avustralya-cin-ve-hindistanin-urettigi-kovid-19-asilarini-kabul-etti-1050394783.html

https://tr.sputniknews.com/20211120/kovid-19-asisi-olmayan-tenisci-avustralya-acika-katilamayacak-1050984598.html

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avustralya, vize, aşı, kovid-19, scott morrison