TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
© Twitter Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Murad Muhammed Himeyme ile Konsolosluk İstişareleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Murad Muhammed Himeyme ile Konsolosluk İstişareleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Murad Muhammed Himeyme ile görüştü.
Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kıran, şu ifadeleri kullandı:
"Libyalı mevkidaşım Himeyme ile Konsolosluk İstişarelerimizi gerçekleştirdik. Gündemimizdeki tüm konuları etraflıca değerlendirdik. Salimen vatan topraklarına kavuşturduğumuz 7 vatandaşımız için teşekkürlerimizi ilettik"
Libyalı mevkidaşım Himeyme ile Konsolosluk İstişarelerimizi gerçekleştirdik.— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) November 22, 2021
Gündemimizdeki tüm konuları etraflıca değerlendirdik.
Çalışma Grubuyla temaslarımızı sürdürme kararı aldık.
Salimen vatan topraklarına kavuşturduğumuz 7 vatandaşımız için teşekkürlerimizi ilettik.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/HKPnuTWkyt