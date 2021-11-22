https://tr.sputniknews.com/20211122/diyanet-isleri-baskani-erbastan-butce-aciklamasi-yuzde-96si-personel-masraflarina-gidiyor-1051016652.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'bütçe' açıklaması: Yüzde 96'sı personel masraflarına gidiyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'bütçe' açıklaması: Yüzde 96'sı personel masraflarına gidiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim bütçemiz, devlet kurumu olduğumuz için ve çalışanlarda devlet memuru olduğu için bütçemizin yüzde 96'sı maaşlara... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T06:05+0300

2021-11-22T06:05+0300

2021-11-22T06:05+0300

türkiye

ali erbaş

bütçe

diyanet başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.Salgın sürecinde yürütülen çalışmalara değinen Erbaş, "Merkezden mezraya ülkemizin her yerinde (personeli) olan tek kurum biziz. İmamlarımız, milletimize sadece camide namaz kıldırmakla görevli değil, milletimizin iyi günlerinde, kötü günlerinde sürekli yanında" diye konuştu. Pandemi boyunca Vefa Destek Grupları'nın vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiğini belirten Erbaş, "Salgın döneminde de hamdolsun Vefa Destek Gruplarında 61 bin hocamızla çalıştık. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını giderdiler. Pek çok imamımızın camilerinin bir köşesini market haline getirdiğini gördük. İhtiyaç sahipleri geliyor oradan ihtiyacı kadar alıyorlar. Bu noktada milletimize de ben teşekkür ediyorum. Camilerimizin 3 ay kadar cemaatle namaza kapanma dönemi oldu. Milletimiz hiçbir zorluk çıkarmadı" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ile ilgili tartışmalara da cevap veren Başkan Erbaş, şunları söyledi:

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ali erbaş, bütçe, diyanet başkanlığı