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Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu aleyhine 2017’den sonra açılan davalardan vazgeçilmedi
Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu aleyhine 2017’den sonra açılan davalardan vazgeçilmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında "2017’den sonra açılan ve halen derdest olan davalardan vazgeçilmediğini"... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T16:05+0300
2021-11-22T16:05+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
tazminat
hüseyin aydın
cumhurbaşkanı
avukat
dava
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davalarla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, "Bir kısım basın-yayın organlarında, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarından, feragat etmesine dair haberler çıkmıştır. Bu haberler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 21 Kasım 2021 tarihinde bir açıklama yapmıştır. Söz konusu açıklamada, davalarla ilgili bir kısım bilgiler paylaştıktan sonra , Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Kılıçdaroğlu'nu affediyorum" söylemiyle açtığı davaları geri çekiyorum mesajı vermeye çalıştığını, hayatının yalan ve algı olduğunu, esasında Türk hukukunu tarumar ettiği için dünyaya daha fazla rezil olmamak adına davaları geri çektiğini iddia etmiştir" denildi.Hüseyin Aydın, açıklamanın devamında şu cümlelere yer verdi:
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recep tayyip erdoğan, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, tazminat, hüseyin aydın, cumhurbaşkanı, avukat, dava

Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu aleyhine 2017’den sonra açılan davalardan vazgeçilmedi

16:05 22.11.2021
© İHARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında "2017’den sonra açılan ve halen derdest olan davalardan vazgeçilmediğini" kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davalarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bir kısım basın-yayın organlarında, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarından, feragat etmesine dair haberler çıkmıştır. Bu haberler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 21 Kasım 2021 tarihinde bir açıklama yapmıştır. Söz konusu açıklamada, davalarla ilgili bir kısım bilgiler paylaştıktan sonra , Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Kılıçdaroğlu'nu affediyorum" söylemiyle açtığı davaları geri çekiyorum mesajı vermeye çalıştığını, hayatının yalan ve algı olduğunu, esasında Türk hukukunu tarumar ettiği için dünyaya daha fazla rezil olmamak adına davaları geri çektiğini iddia etmiştir" denildi.
Hüseyin Aydın, açıklamanın devamında şu cümlelere yer verdi:
"Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir. Derdest davalarla ilgili yeni bir feragat varmış gibi yapılan bir kısım haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri esas alarak yaptığı açıklamaların da gerçek dışı varsayımlara dayandığı anlaşılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra, 29 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, "Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve geri çekiyorum" demiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri gözeterek, birlik beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin tesis edilmesi ümidi ile ortaya koyduğu bu irade üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalar da dahil olmak üzere açtığı davalarından feragat etmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu tavrı, başta davanın muhatapları olmak üzere, herkes tarafından takdir edilmiş ve memnuniyetle karşılanmıştır. Hal böyle iken yaklaşık beş yıl sonra bu davaların "dünyaya daha fazla rezil olmamak adına" geri çekildiğinin iddia edilmesi, açık bir çarpıtmadır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımında, davalara dair verdiği bir kısım bilgiler de hatalıdır. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 51 dava bulunmaktadır. Bu davaların, 37 tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 8 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir. 6 dava ise esasa girilerek reddedilmiştir."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Z Kuşağı Atatürk'ü Anıyor programına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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