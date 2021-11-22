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İstanbul'da 39 ilçenin 2022 bütçesi belli oldu: En yüksek Esenyurt
© AAİstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB
© AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliği ile kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde toplandı.
Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2022 yılı bütçeleri de ele alındı.
Esenyurt,1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeye sahip ilçe belediyesi olurken Adalar, 58 milyon lirayla en az bütçeye sahip belediye oldu.
Esenyurt'un bütçesi 454 milyon lira arttı
Buna göre, Esenyurt Belediyesi geçen yılki 852 milyon 500 bin liralık bütçesini 454 milyon artırarak, 1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 1 milyar 100 milyonla Üsküdar, 1 milyar 50 milyonla Kadıköy, 980 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.
Küçükçekmece ve Pendik belediyeleri de 900 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.
Bütçesi en düşük belediye adalar oldu
Bütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 58 milyon lira olurken, Şile Belediyesinin 180 milyon ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 255 milyon 600 bin lira oldu.
İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri 2021 ve 2022 yılı bütçeleri şöyle:
Belediye 2021 yılı bütçesi (TL) 2022 yılı bütçesi (TL)
Esenyurt 852 milyon 500 bin 1 milyar 306 milyon
Üsküdar 825 milyon 1 milyar 100 milyon
Kadıköy 800 milyon 1 milyar 50 milyon
Başakşehir 786 milyon 980 milyon
Küçükçekmece 765 milyon 945 milyon
Pendik 712 milyon 900 milyon
Şişli 700 milyon 800 milyon
Beykoz 698 milyon 500 bin 710 milyon
Ümraniye 654 milyon 850 milyon
Fatih 641 milyon 328 bin 751 milyon 256 bin
Ataşehir 610 milyon 820 milyon
Eyüpsultan 610 milyon 800 milyon
Beşiktaş 597 milyon 670 milyon 316 bin
Bakırköy 590 milyon 446 bin 613 milyon 662 bin
Bağcılar 550 milyon 850 milyon
Kartal 543 milyon 650 milyon
Maltepe 545 milyon 674 milyon 904 bin
Beylikdüzü 537 milyon 81 bin 742 milyon 313 bin
Sarıyer 530 milyon 561 bin 688 milyon 269 bin
Zeytinburnu 531 milyon 635 milyon
Esenler 527 milyon 450 bin 710 milyon 500 bin
Bahçelievler 519 milyon 808 milyon 500 bin
Gaziosmanpaşa 483 milyon 735 milyon
Sultangazi 455 milyon 450 bin 650 milyon 350 bin
Sancaktepe 431 milyon 271 bin 667 milyon 318 bin
Kağıthane 439 milyon 167 bin 612 milyon 785 bin
Tuzla 397 milyon 800 bin 489 milyon
Arnavutköy 388 milyon 500 bin 715 milyon
Beyoğlu 380 milyon 450 milyon
Büyükçekmece 375 milyon 465 milyon
Sultanbeyli 370 milyon 527 milyon
Avcılar 365 milyon 485 milyon
Silivri 335 milyon 443 milyon
Çekmeköy 316 milyon 432 milyon 500 bin
Bayrampaşa 280 milyon 338 milyon
Güngören 262 milyon 100 bin 517 milyon 852 bin
Çatalca 159 milyon 960 bin 255 milyon 600 bin
Şile 120 milyon 180 milyon
Adalar 44 milyon 58 milyon