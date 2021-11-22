https://tr.sputniknews.com/20211122/istanbulda-39-ilcenin-2022-butcesi-belli-oldu-en-yuksek-esenyurt-1051041136.html

İstanbul'da 39 ilçenin 2022 bütçesi belli oldu: En yüksek Esenyurt

İstanbul'da 39 ilçenin 2022 bütçesi belli oldu: En yüksek Esenyurt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T18:46+0300

2021-11-22T18:46+0300

2021-11-22T18:46+0300

türkiye

istanbul

esenler

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

adalar

belediye

bütçe

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde toplandı.Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2022 yılı bütçeleri de ele alındı.Esenyurt,1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeye sahip ilçe belediyesi olurken Adalar, 58 milyon lirayla en az bütçeye sahip belediye oldu.Esenyurt'un bütçesi 454 milyon lira arttıBuna göre, Esenyurt Belediyesi geçen yılki 852 milyon 500 bin liralık bütçesini 454 milyon artırarak, 1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 1 milyar 100 milyonla Üsküdar, 1 milyar 50 milyonla Kadıköy, 980 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.Küçükçekmece ve Pendik belediyeleri de 900 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.Bütçesi en düşük belediye adalar olduBütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 58 milyon lira olurken, Şile Belediyesinin 180 milyon ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 255 milyon 600 bin lira oldu.İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri 2021 ve 2022 yılı bütçeleri şöyle:

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istanbul

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istanbul, esenler, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), adalar, belediye, bütçe