https://tr.sputniknews.com/20211122/izmir-valiliginden-saganak-uyarisi-30-saat-surecek-1051039831.html

İzmir Valiliği'nden sağanak uyarısı: 30 saat sürecek

İzmir Valiliği'nden sağanak uyarısı: 30 saat sürecek

İzmir Valiliği, kentte yarından itibaren etkili olacak ve 30 saat sürecek sağanak yağış için sel ve su baskınlarına karşı uyardı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T18:00+0300

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türkiye

izmir

yağmur

sel

izmir valiliği

sağanak

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İzmir Valiliği, kentte yarından itibaren etkili olacak sağanak yağış ile ilgili açıklama yaptı.Valiliğin resmi internet sitesinde "İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir İl genelinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Başlama-Bitiş Zamanı23.11.2021 06:00-24.11.2021 12:00"

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izmir, yağmur, sel, izmir valiliği, sağanak