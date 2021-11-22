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https://tr.sputniknews.com/20211122/izmir-valiliginden-saganak-uyarisi-30-saat-surecek-1051039831.html
İzmir Valiliği'nden sağanak uyarısı: 30 saat sürecek
İzmir Valiliği'nden sağanak uyarısı: 30 saat sürecek
İzmir Valiliği, kentte yarından itibaren etkili olacak ve 30 saat sürecek sağanak yağış için sel ve su baskınlarına karşı uyardı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T18:00+0300
2021-11-22T18:00+0300
türkiye
izmir
yağmur
sel
izmir valiliği
sağanak
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İzmir Valiliği, kentte yarından itibaren etkili olacak sağanak yağış ile ilgili açıklama yaptı.Valiliğin resmi internet sitesinde "İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir İl genelinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Başlama-Bitiş Zamanı23.11.2021 06:00-24.11.2021 12:00"
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izmir, yağmur, sel, izmir valiliği, sağanak

İzmir Valiliği'nden sağanak uyarısı: 30 saat sürecek

18:00 22.11.2021
© AAYağmur, yağış
Yağmur, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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İzmir Valiliği, kentte yarından itibaren etkili olacak ve 30 saat sürecek sağanak yağış için sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
İzmir Valiliği, kentte yarından itibaren etkili olacak sağanak yağış ile ilgili açıklama yaptı.
Valiliğin resmi internet sitesinde "İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir İl genelinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

23.11.2021 06:00-24.11.2021 12:00"
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