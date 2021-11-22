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Konuşmasında zor anlayan yaşayan İngiltere Başbakanı Johnson'ın yardımına 'Peppa Pig yetişti'
Konuşmasında zor anlayan yaşayan İngiltere Başbakanı Johnson'ın yardımına 'Peppa Pig yetişti'
İngiltere Başbakanı Johnson iş insanlarına hitap ettiği konuşmada bir süre önündeki notlar arasında kaybolsa da Peppa Pig çizgi filminin de 'yardımıyla'... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T16:28+0300
2021-11-22T16:28+0300
ingiltere
boris johnson
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın İngiliz Endüstri Konfederasyonu'nda (CBI) konuşma yaparken kaldığı yeri unutup önündeki kağıtlara bakması, ancak kağıtlar arasında iyice kaybolup sonunda çareyi bir çizgi filme bağlamakta bulması ilginç anlar yaşattı. Notlarını aceleyle karıştırırken yeri gelip "Kahretsin" diyen yeri gelip dinleyicilerden bu 'istemsiz konuşma arası' için dinleyicilerden kusura bakmamalarını isteyen Johnson kağıtlardan kendisine fayda olmadığını anlayınca doğaçlama yapmaya karar verdi. Teknoloji unicornlarından bahsetmeye başlayan Johnson konuyu bir şekilde bir domuz ailesinin anlatıldığı Peppa Pig çizgi filminden esinlenilen 'Peppa Pig World' tema parkına getirdi. "Dün oraya gittim. Hepimiz ziyaret etmeliyiz" diyen Johnson, "Bayıldım. Peppa Pig World oldukça benlik bir yer: Caddeleri güvenli, okullar disiplinli" ifadelerini kullandı. Kendisini dinleyen iş insanlarına da parkı ziyaret edip etmediklerini soran, arada gitmeyenler çıkması üzerine şaşıran Johnson, "Saç kurutma makinesine benzeyen ya da aslında Picassovari bir saç kurutma makinesine benzeyen, BBC tarafından reddedilen bir domuzun 180 ülkeye ihraç edileceğine, Amerika ve Çin'de tema parklarının açılacağına kim inanırdı?" ifadelerini kullandı. Peppa Pig çizgi filmi 180 ülkede, 40 dilde izleniyor.
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ingiltere, boris johnson, peppa pig

Konuşmasında zor anlayan yaşayan İngiltere Başbakanı Johnson'ın yardımına 'Peppa Pig yetişti'

16:28 22.11.2021
© REUTERS / POOLBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / POOL
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İngiltere Başbakanı Johnson iş insanlarına hitap ettiği konuşmada bir süre önündeki notlar arasında kaybolsa da Peppa Pig çizgi filminin de 'yardımıyla' sözlerini toparlamayı başardı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın İngiliz Endüstri Konfederasyonu'nda (CBI) konuşma yaparken kaldığı yeri unutup önündeki kağıtlara bakması, ancak kağıtlar arasında iyice kaybolup sonunda çareyi bir çizgi filme bağlamakta bulması ilginç anlar yaşattı.
Notlarını aceleyle karıştırırken yeri gelip "Kahretsin" diyen yeri gelip dinleyicilerden bu 'istemsiz konuşma arası' için dinleyicilerden kusura bakmamalarını isteyen Johnson kağıtlardan kendisine fayda olmadığını anlayınca doğaçlama yapmaya karar verdi.
Teknoloji unicornlarından bahsetmeye başlayan Johnson konuyu bir şekilde bir domuz ailesinin anlatıldığı Peppa Pig çizgi filminden esinlenilen 'Peppa Pig World' tema parkına getirdi. "Dün oraya gittim. Hepimiz ziyaret etmeliyiz" diyen Johnson, "Bayıldım. Peppa Pig World oldukça benlik bir yer: Caddeleri güvenli, okullar disiplinli" ifadelerini kullandı. Kendisini dinleyen iş insanlarına da parkı ziyaret edip etmediklerini soran, arada gitmeyenler çıkması üzerine şaşıran Johnson, "Saç kurutma makinesine benzeyen ya da aslında Picassovari bir saç kurutma makinesine benzeyen, BBC tarafından reddedilen bir domuzun 180 ülkeye ihraç edileceğine, Amerika ve Çin'de tema parklarının açılacağına kim inanırdı?" ifadelerini kullandı.
Peppa Pig çizgi filmi 180 ülkede, 40 dilde izleniyor.
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