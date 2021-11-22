Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211122/libyada-kurtarilan-pastane-isletmecisi-1-metrelik-hucrelerde-aylarca-gunes-gormedik-1051045925.html
Libya’da kurtarılan pastane işletmecisi: 1 metrelik hücrelerde aylarca güneş görmedik
Libya’da kurtarılan pastane işletmecisi: 1 metrelik hücrelerde aylarca güneş görmedik
Libya’nın doğusunda alıkonulduktan yaklaşık 2 yıl sonra kurtarılan 7 Türk vatandaşından pastane işletmecisi Halil Gözel, ailesine kavuştu. Yaşadıklarını... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T21:13+0300
2021-11-22T21:14+0300
türkiye
türkiye
libya
halife hafter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051045844_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d4416f6c5ad3fc6ab9442b86429a4102.jpg
Libya'da alıkonulduktan 2 yıl sonra kurtarılan Halil Gözel yaşadıklarını anlattı.Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan, çoğu lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay'ın kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve MİT tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar sonuçlandırıldı.Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da destek verdiği çalışmalarla 7 vatandaş Türkiye'ye getirildi. Kurtarılanlardan 2 çocuk babası, pastane işletmecisi Halil Gözel, Ankara’daki işlemlerinin ardından gece saatlerinde Adana’daki ailesine kavuştu. Seyhan ilçesinin Hürriyet Mahallesi’ndeki evine dönen Gözel, yaşadıklarını anlattı.Libya’daki Halife Hafter’e bağlı güçlerin, 5 Şubat 2020’de iş yerine gelerek “Siz Türk müsünüz?” diye sorduktan sonra kendilerini apar topar götürdüklerini belirten Gözel, “Kendilerine ait bir binada bizi 5 gün tuttuktan sonra hiçbir şekilde ifademizi almadan 7 Türk arkadaşım ve 3 Libyalıyı siyasi cezaevine götürdüler. Orada bizi 1 metre genişliğinde, 2 metre uzunluğundaki hücrelere 2’şer, 3’er kişiler halinde yerleştirdiler" dedi.15 gün hücrede kaldıktan sonra tıraş olmak için dışarı çıkarıldıklarını söyleyen Gözel, "Orada da başka Türk arkadaşlarla karşılaştık. Tıraş olduktan sonra bizi yeniden cezaevine götürüp, koğuşlara yerleştirdiler. Şartlar çok kötüydü. Hapis kaldığımız süre içerisinde kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi sormadılar” diye konuştu. '3- 4 ay güneş yüzü görmedik'6 ayın ardından 4 kişiyi tahliye ettiklerini ve kendileri de çıkmayı beklerken, 10 Ağustos 2020 gecesi Hafter’in oğlu Saddam’a bağlı olan esir kampına götürüldüklerini kaydeden Gözel, şunları söyledi:“Orada da bizi hiçbir işlem yapmadan hücre denilen tuvaletlerin içerisine koydular. Ben ve Nurettin Çalık arkadaşım, insanın barınması zor olan yerde 20 gün daha kaldık. Daha sonra başka hapishanelerden gelen iki arkadaşımızla birlikte bizi aynı koğuşa yerleştirdiler. Esir edilmeden önce 105 kiloydum. Orada 85 kiloya kadar düştüm. Bazı sağlık sorunları yaşadık, 3-4 ay güneş yüzü görmedik. Sürekli psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldık. Yaşanılacak yer değil, aç ve susuz bırakıldık. Devletimizin bizim için uğraştığını biliyorduk. Yerel mahkumlardan haber alıyorduk.”‘2-3 güne çıkacaksınız dediler, 55 gün kaldık’Daha sonra pasaportlarını teslim aldıklarını ve başka bir yere götürüldüklerini anlatan Gözel, sözlerini şöyle sürdürdü:'Hakan Fidan Bey yanımıza geldi ve bizimle kucaklaştı'Daha sonra Katar Havayolları’na ait özel bir jetteki Hafter ve Katar istihbarat elemanlarıyla Katar’ın Doha kentine götürüldüklerini anlatan Gözel, şöyle konuştu:Gece saatlerinde yüksek güvenlik önlemleriyle memleketlerine götürüldüklerini anlatan Gözel, “Ailelerimize kavuştuk, onlarla kucaklaştık. Tarif edilemez bir duygu içerisine girdik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere MİT Başkanı Hakan Fidan’a, Dışişleri Bakanlığımıza ve MİT personeline çok teşekkür ediyorum. Her ihtiyacımız karşılandı. Çok mutluyuz” diye konuştu.
türkiye
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051045844_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_d22ba2968ec96567d93198db0d58205a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, libya, halife hafter

Libya’da kurtarılan pastane işletmecisi: 1 metrelik hücrelerde aylarca güneş görmedik

21:13 22.11.2021 (güncellendi: 21:14 22.11.2021)
© DHALibya’nın doğusunda alıkonulduktan yaklaşık 2 yıl sonra kurtarılan 7 Türk vatandaşından pastane işletmecisi Halil Gözel,
Libya’nın doğusunda alıkonulduktan yaklaşık 2 yıl sonra kurtarılan 7 Türk vatandaşından pastane işletmecisi Halil Gözel, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
Abone ol
Libya’nın doğusunda alıkonulduktan yaklaşık 2 yıl sonra kurtarılan 7 Türk vatandaşından pastane işletmecisi Halil Gözel, ailesine kavuştu. Yaşadıklarını anlatan Gözel, "1 metrelik hücrelerde 2'şer 3'er kişi kaldık. Aylarca güneş yüzü göremedik" dedi.
Libya'da alıkonulduktan 2 yıl sonra kurtarılan Halil Gözel yaşadıklarını anlattı.

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan, çoğu lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay'ın kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve MİT tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar sonuçlandırıldı.
Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da destek verdiği çalışmalarla 7 vatandaş Türkiye'ye getirildi. Kurtarılanlardan 2 çocuk babası, pastane işletmecisi Halil Gözel, Ankara’daki işlemlerinin ardından gece saatlerinde Adana’daki ailesine kavuştu. Seyhan ilçesinin Hürriyet Mahallesi’ndeki evine dönen Gözel, yaşadıklarını anlattı.

Libya’daki Halife Hafter’e bağlı güçlerin, 5 Şubat 2020’de iş yerine gelerek “Siz Türk müsünüz?” diye sorduktan sonra kendilerini apar topar götürdüklerini belirten Gözel, “Kendilerine ait bir binada bizi 5 gün tuttuktan sonra hiçbir şekilde ifademizi almadan 7 Türk arkadaşım ve 3 Libyalıyı siyasi cezaevine götürdüler. Orada bizi 1 metre genişliğinde, 2 metre uzunluğundaki hücrelere 2’şer, 3’er kişiler halinde yerleştirdiler" dedi.
15 gün hücrede kaldıktan sonra tıraş olmak için dışarı çıkarıldıklarını söyleyen Gözel, "Orada da başka Türk arkadaşlarla karşılaştık. Tıraş olduktan sonra bizi yeniden cezaevine götürüp, koğuşlara yerleştirdiler. Şartlar çok kötüydü. Hapis kaldığımız süre içerisinde kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi sormadılar” diye konuştu.

'3- 4 ay güneş yüzü görmedik'

6 ayın ardından 4 kişiyi tahliye ettiklerini ve kendileri de çıkmayı beklerken, 10 Ağustos 2020 gecesi Hafter’in oğlu Saddam’a bağlı olan esir kampına götürüldüklerini kaydeden Gözel, şunları söyledi:
“Orada da bizi hiçbir işlem yapmadan hücre denilen tuvaletlerin içerisine koydular. Ben ve Nurettin Çalık arkadaşım, insanın barınması zor olan yerde 20 gün daha kaldık. Daha sonra başka hapishanelerden gelen iki arkadaşımızla birlikte bizi aynı koğuşa yerleştirdiler. Esir edilmeden önce 105 kiloydum. Orada 85 kiloya kadar düştüm. Bazı sağlık sorunları yaşadık, 3-4 ay güneş yüzü görmedik. Sürekli psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldık. Yaşanılacak yer değil, aç ve susuz bırakıldık. Devletimizin bizim için uğraştığını biliyorduk. Yerel mahkumlardan haber alıyorduk.”

‘2-3 güne çıkacaksınız dediler, 55 gün kaldık’

Daha sonra pasaportlarını teslim aldıklarını ve başka bir yere götürüldüklerini anlatan Gözel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bize 2-3 gün içerisinde gideceğimizi söylediler. Orada da 55 gün kaldık. 13 Şubat 2021 gecesi, bizi yeniden bir aracın kasasına koydular. Bir de dalga geçer gibi ‘Diğer otele gidiyoruz’ deyip, yeniden cezaevine götürdüler. Gitmeyi beklerken cezaevine konulmak bizi çok yıprattı. Ama biz hiç pes etmedik. Geçtiğimiz çarşamba gecesi, cezaevinden sorumlu astsubay rütbesindeki bir asker bizi tıraş ettirip, ‘Birkaç güne güzel şeyler olacak’ dedi. Perşembe günü öğle vakti dışarı çıkarttılar. Sakal tıraşı olup, alışveriş merkezinden kıyafet aldık. Hafter’in oğlu Saddam yanımıza gelip, bir konuşma yaptı. Daha sonra da Bingazi’deki havalimanının misafirhanesinde konakladık.”

'Hakan Fidan Bey yanımıza geldi ve bizimle kucaklaştı'

Daha sonra Katar Havayolları’na ait özel bir jetteki Hafter ve Katar istihbarat elemanlarıyla Katar’ın Doha kentine götürüldüklerini anlatan Gözel, şöyle konuştu:
“Doha’ya vardıktan sonra Katar istihbaratının sağladığı araçlarla sağlık kontrolüne götürüldük. Hastanede bizi tepeden tırnağa kadar muayene ettiler. Daha sonra bizim devlet görevlilerimiz geldi. MİT elemanı olduklarını söylediler. İçimiz o zaman ferahladı. İşlemlerimizin ardından istirahat edeceğimiz villa türü konutlara gittik. Yemek yedikten sonra devletimizin büyük kurumu olan, dünyada ismi duyulan MİT elemanları tarafından gerekli bilgilerimiz alındı. Cumhurbaşkanımız ve MİT Başkanı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığımızın sağladığı imkanlarla özel bir jetle Ankara’ya geldik. Hakan Fidan Bey yanımıza geldi ve bizimle kucaklaştı. Telefonda Cumhurbaşkanımızla görüştük. İner inmez havalimanında duygulandık. Devletimizi arkamızda görmenin mutluluğu vardı. Zor süreçte kılımıza zarar verseler, devletimizin orayı yerle bir edeceğini biliyorduk.”
Gece saatlerinde yüksek güvenlik önlemleriyle memleketlerine götürüldüklerini anlatan Gözel, “Ailelerimize kavuştuk, onlarla kucaklaştık. Tarif edilemez bir duygu içerisine girdik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere MİT Başkanı Hakan Fidan’a, Dışişleri Bakanlığımıza ve MİT personeline çok teşekkür ediyorum. Her ihtiyacımız karşılandı. Çok mutluyuz” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:23Belarus: Polonyalı askerlerin müdahalesinde 132 göçmen yaralandı
22:23Metin Akpınar: Basın soruşturmasına gidiyorduk, yolda karar değişti, teröre gittik
22:23Erdoğan: İnşallah 2023 için çok farklı adımların atılacağı bir dönem içerisinde olacağız
22:10Finlandiya'dan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na ödül
22:02İmamoğlu: Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim
21:52Altın Çocuk ödülünü Barcelonalı Pedri kazandı
21:45TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda arbede: MHP ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü
21:42Filistin: ABD’nin yalnız başına arabuluculuğunu kabul etmiyoruz
21:41İYİ Partili Tatlıoğlu: Artık Türkiye'nin bir Merkez Bankası yoktur
21:33Uluslararası Finans Enstitüsü'nden 'enflasyon' uyarısı
21:24Oy çokluğuyla kabul edildi: Bolu'da yabancılara su dolarla, nikah 100 bin TL
21:13Libya’da kurtarılan pastane işletmecisi: 1 metrelik hücrelerde aylarca güneş görmedik
20:48Son 24 saatte 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi
20:46Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı: Tam kapasite çalışamıyoruz ki ekmek ucuzlasın
20:45Gazprom: Moldova’nın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesinden hayal kırıklığına uğradık
20:43İran, kadın oyuncusu ile ilgili iddiaları nedeniyle Ürdün Futbol Federasyonu'nu AFC'ye şikayet etti
20:24Rusya’da suç işleyenlerin etnik kimliğinin medyada belirtilmesi yasaklanabilir
20:22Nevşehir'de hırsızlık iddiasıyla tutuklanan şüpheli hastaneden firar etti
20:22Darphane, Hamit ve Reşat altınlarını yeniden basacak
20:12Temizlediği makineye kollarını kaptırdı: 'Saniyelik bir anda hayatım alt üst oldu'