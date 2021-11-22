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https://tr.sputniknews.com/20211122/otomobile-yapilan-gizli-bolmede-tunc-cagi-bizans-ve-roma-donemlere-ait-onlarca-tarihi-eser-bulundu-1051039998.html
Otomobile yapılan gizli bölmede Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlere ait onlarca tarihi eser bulundu
Otomobile yapılan gizli bölmede Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlere ait onlarca tarihi eser bulundu
Denizli'de otomobile gizlenmiş 13 sikke, 59 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T18:05+0300
2021-11-22T18:05+0300
2021-11-22T18:06+0300
türkiye
kaçakçı
sikke
tarihi eser
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda durdurulan otomobildeki sürücü B.C. gözaltına alındı.Araçtaki aramada, arka koltuk ve bagaj kısmındaki bölmeye gizlenmiş halde Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlere ait 13 sikke, 59 tarihi eser niteliğinde obje, 2 büyüteç ve hassas terazi ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.
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kaçakçı, sikke, tarihi eser
Otomobile yapılan gizli bölmede Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlere ait onlarca tarihi eser bulundu 18:05 22.11.2021 (güncellendi: 18:06 22.11.2021)
Denizli'de otomobile gizlenmiş 13 sikke, 59 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda durdurulan otomobildeki sürücü B.C. gözaltına alındı.
Araçtaki aramada, arka koltuk ve bagaj kısmındaki bölmeye gizlenmiş halde
Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlere ait 13 sikke, 59 tarihi eser
niteliğinde obje, 2 büyüteç ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.