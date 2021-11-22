https://tr.sputniknews.com/20211122/prof-muftuoglu-son-bilimsel-verilere-bakilirsa-favipiraviri-bosuna-yuttugumuz-anlasiliyor-1051018877.html

Prof. Müftüoğlu: Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor

Prof. Müftüoğlu: Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yapılan yeni bir araştırmanın 'Favipiravir’i boşuna yuttuğumuzu' gösterdiğini belirterek, "Görünen o ki Sağlık Bakanlığı ve Kovid-19... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T08:26+0300

2021-11-22T08:26+0300

2021-11-22T08:26+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

koronavirüs

osman müftüoğlu

favipiravir

koronavirüs ilacı

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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında, Kovid-19 tedavisi için kullanılan Favipiravir ilacının etkinliğini ele aldı. Kanada merkezli biyofarmasötik şirketi Appili Therapeutics şirketinin gerçekleştirdiği PRESECO çalışmasında, Favipiravir’in Kovid-19'a karşı etkili olmadığının ortaya çıkmasına işaret eden Müftüoğlu, "Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ilaç hakkında en kısa zamanda net bir karara varması gerektiğini vurgulayan Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Favipiravir, salgının başından bu yana COVID-19 hastalarına hatta hastalık belirtisi göstermeseler bile PCR testi pozitif çıkanlara önerilen antiviral bir ilaç. Aslında daha en başta bile etkinliği konusunda hepimizin -herkesin-ciddi kuşkuları vardı. Ama biraz da “Elde başka çare yok” diye düşünülerek “Belki biraz faydası olur” umuduyla öneriliyordu. Ne var ki yeni bir çalışma-FAZ 3 PRESECO çalışması- Favipiravir’in etkinliğinin neredeyse 0 noktasında olduğunu net ve açık olarak gösterdi. Bizde de Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi hocalarımızdan bazıları (mesela Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz) bu yeni araştırmanın sonuçlarına dayanarak, “Favipiravir’in bundan sonraki kullanımı konusunda” tereddütlerini açıkladılar. Görünen o ki Sağlık Bakanlığı ve COVID-19 Bilim Kurulu’muz daha fazla beklemeden, bu ilacın kullanımıyla ilgili net bir karara süratle varmak zorunda."

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sağlık bakanlığı, koronavirüs, osman müftüoğlu, favipiravir, koronavirüs ilacı