Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211122/prof-muftuoglu-son-bilimsel-verilere-bakilirsa-favipiraviri-bosuna-yuttugumuz-anlasiliyor-1051018877.html
Prof. Müftüoğlu: Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor
Prof. Müftüoğlu: Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yapılan yeni bir araştırmanın 'Favipiravir’i boşuna yuttuğumuzu' gösterdiğini belirterek, "Görünen o ki Sağlık Bakanlığı ve Kovid-19... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T08:26+0300
2021-11-22T08:26+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
koronavirüs
osman müftüoğlu
favipiravir
koronavirüs ilacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/1043329310_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c92efa273477f4b04e9a75e4f329ef5e.jpg
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında, Kovid-19 tedavisi için kullanılan Favipiravir ilacının etkinliğini ele aldı. Kanada merkezli biyofarmasötik şirketi Appili Therapeutics şirketinin gerçekleştirdiği PRESECO çalışmasında, Favipiravir’in Kovid-19'a karşı etkili olmadığının ortaya çıkmasına işaret eden Müftüoğlu, "Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ilaç hakkında en kısa zamanda net bir karara varması gerektiğini vurgulayan Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Favipiravir, salgının başından bu yana COVID-19 hastalarına hatta hastalık belirtisi göstermeseler bile PCR testi pozitif çıkanlara önerilen antiviral bir ilaç. Aslında daha en başta bile etkinliği konusunda hepimizin -herkesin-ciddi kuşkuları vardı. Ama biraz da “Elde başka çare yok” diye düşünülerek “Belki biraz faydası olur” umuduyla öneriliyordu. Ne var ki yeni bir çalışma-FAZ 3 PRESECO çalışması- Favipiravir’in etkinliğinin neredeyse 0 noktasında olduğunu net ve açık olarak gösterdi. Bizde de Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi hocalarımızdan bazıları (mesela Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz) bu yeni araştırmanın sonuçlarına dayanarak, “Favipiravir’in bundan sonraki kullanımı konusunda” tereddütlerini açıkladılar. Görünen o ki Sağlık Bakanlığı ve COVID-19 Bilim Kurulu’muz daha fazla beklemeden, bu ilacın kullanımıyla ilgili net bir karara süratle varmak zorunda."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/1043329310_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_09e529b7c49324a394a00bc9cb690221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı, koronavirüs, osman müftüoğlu, favipiravir, koronavirüs ilacı

Prof. Müftüoğlu: Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor

08:26 22.11.2021
© AAFavipiravir
Favipiravir - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
Abone ol
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yapılan yeni bir araştırmanın 'Favipiravir’i boşuna yuttuğumuzu' gösterdiğini belirterek, "Görünen o ki Sağlık Bakanlığı ve Kovid-19 Bilim Kurulu’muz daha fazla beklemeden, bu ilacın kullanımıyla ilgili net bir karara süratle varmak zorunda" dedi.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında, Kovid-19 tedavisi için kullanılan Favipiravir ilacının etkinliğini ele aldı.
Kanada merkezli biyofarmasötik şirketi Appili Therapeutics şirketinin gerçekleştirdiği PRESECO çalışmasında, Favipiravir’in Kovid-19'a karşı etkili olmadığının ortaya çıkmasına işaret eden Müftüoğlu, "Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı'nın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ilaç hakkında en kısa zamanda net bir karara varması gerektiğini vurgulayan Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Favipiravir, salgının başından bu yana COVID-19 hastalarına hatta hastalık belirtisi göstermeseler bile PCR testi pozitif çıkanlara önerilen antiviral bir ilaç.
Aslında daha en başta bile etkinliği konusunda hepimizin -herkesin-ciddi kuşkuları vardı. Ama biraz da “Elde başka çare yok” diye düşünülerek “Belki biraz faydası olur” umuduyla öneriliyordu.
Ne var ki yeni bir çalışma-FAZ 3 PRESECO çalışması- Favipiravir’in etkinliğinin neredeyse 0 noktasında olduğunu net ve açık olarak gösterdi.
Bizde de Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi hocalarımızdan bazıları (mesela Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz) bu yeni araştırmanın sonuçlarına dayanarak, “Favipiravir’in bundan sonraki kullanımı konusunda” tereddütlerini açıkladılar.
Görünen o ki Sağlık Bakanlığı ve COVID-19 Bilim Kurulu’muz daha fazla beklemeden, bu ilacın kullanımıyla ilgili net bir karara süratle varmak zorunda."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:45Mali suçlarla mücadele raporu yayımlandı: Sahte parada İstanbul tefecilikte Ankara ilk sırada
08:26Prof. Müftüoğlu: Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor
08:11Haber alınamayan Çinli tenisçi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüştü
08:10TEÜS Genel Sekreteri Kolivar: Ekmek 3-4 TL aralığında satılmaya başlanacak
07:55Gözyaşlarıyla karşılanmıştı: Muharrem öğretmen kansere yenildi
07:47Akşener, helalleşme çağrısını değerlendirdi: İyi niyetli bir adım ama dikkat etmemiz gerekiyor
07:40İstanbul’da 8 ilçede elektrik kesintisi
07:27'Gerçek enflasyon yüzde 40' diyen Nagehan Alçı, maaşına zam istedi
07:102002 metre uzunluğundaki mangalda 15 ton hamsi pişirdiler
06:54Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti: Ayşegül Aydın yaşam mücadelesini kaybetti
06:42Ölümlü kaza sonrası mahalleli lastik yakıp yolu trafiğe kapattı
06:21CHP'li Altay: Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz
06:05Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'bütçe' açıklaması: Yüzde 96'sı personel masraflarına gidiyor
06:00ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa daldı: 12'si çocuk 23 yaralı
05:56Turist kılığına girip taksiye binen fenomenler dolandırıldı
05:35Gamaleya Merkezi: Koronavirüs nazal aşısı en kısa zamanda uygulamaya girecek
05:27Rusya ve İsrail, koronavirüs ile mücadelede güçlerini birleştirecek
05:15ABD istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'yı istila etme olasılığı, havalar soğudukça artıyor
04:57Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı
04:43Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi