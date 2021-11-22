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Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis görevden uzaklaştırıldı
Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya’da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı tespit edilen polis memuru hakkında soruşturma... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T11:08+0300
2021-11-22T11:08+0300
2021-11-22T11:08+0300
türkiye
antalya
polis
siyasetçi
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Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bir polis memurunun bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı tespit edildi.Polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
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antalya, polis, siyasetçi
Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya’da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı tespit edilen polis memuru hakkında soruşturma başlatılarak, görevden uzaklaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bir polis memurunun bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı tespit edildi.
Polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.