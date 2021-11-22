https://tr.sputniknews.com/20211122/siyasetciye-ait-kisisel-verileri-paylasan-polis-gorevden-uzaklastirildi-1051022379.html

Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis görevden uzaklaştırıldı

Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis görevden uzaklaştırıldı

Antalya’da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı tespit edilen polis memuru hakkında soruşturma... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T11:08+0300

2021-11-22T11:08+0300

2021-11-22T11:08+0300

türkiye

antalya

polis

siyasetçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048480296_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_8e5a5b67d8fc28b1b86fb51775ff4114.jpg

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bir polis memurunun bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı tespit edildi.Polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, polis, siyasetçi