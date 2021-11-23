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İstanbul ve Ankara'da dolar protestoları
19:42 23.11.2021 (güncellendi: 20:24 23.11.2021)
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Ayrıntılar geliyor
Gün içerisinde 13.46'yı aşan ve yeni bir rekor kıran doların yükselişi Ankara ve İstanbul'da protesto edildi.
Türk Lirası'nda bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar 13, euro 14.7 liraya yükseldi. İstanbul ve Ankara'da gruplar tepkilerini sokağa çıkarak gösterdi. Çankaya ilçesi Esat'ta sokağa çıkan yurttaşlar, 'AK Parti İstifa' sloganları ile eylem yaptı.
Çankaya Esat'ta mahalleli "AKP istifa" sloganları ile sokağa çıktı. Polis ekipleri engellemeye çalışıyor pic.twitter.com/i5Oi1WiKye— Burcu Yıldırım (@burcuyildirim92) November 23, 2021
Eyleme ilişkin görüntüleri, Gazeteci Burcu Yıldırım paylaştı.
İstanbul'da ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensupları sokağa döküldü. Grup, Karaköy’den yapılan yürüyüşün ardından Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaptı.
İstanbul'da ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensupları sokağa döküldü. Grup, Karaköy’den yapılan yürüyüşün ardından Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaptı.
TİP sokakta! Karaköy’den yapılan yürüyüşün ardından Merkez Bankası önünde basın açıklaması yapılıyor pic.twitter.com/8Jow4nUq3U— TİP Emek (@TipEmek) November 23, 2021
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla İstanbul Kurtuluş'ta toplananlara da polis müdahalede bulundu.
İstanbul Kurtuluş'ta toplananlara polis müdahale ediyor.— fırat (@firatfstk) November 23, 2021
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