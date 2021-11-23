https://tr.sputniknews.com/20211123/istanbul-ve-ankarada-dolar-protestolari--1051078105.html

İstanbul ve Ankara'da dolar protestoları

İstanbul ve Ankara'da dolar protestoları

Gün içerisinde 13.46'yı aşan ve yeni bir rekor kıran doların yükselişi Ankara ve İstanbul'da protesto edildi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T19:42+0300

2021-11-23T19:42+0300

2021-11-23T20:24+0300

türkiye

ekonomik kriz

döviz

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Türk Lirası'nda bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar 13, euro 14.7 liraya yükseldi. İstanbul ve Ankara'da gruplar tepkilerini sokağa çıkarak gösterdi. Çankaya ilçesi Esat'ta sokağa çıkan yurttaşlar, 'AK Parti İstifa' sloganları ile eylem yaptı.Eyleme ilişkin görüntüleri, Gazeteci Burcu Yıldırım paylaştı.İstanbul'da ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensupları sokağa döküldü. Grup, Karaköy’den yapılan yürüyüşün ardından Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaptı.Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla İstanbul Kurtuluş'ta toplananlara da polis müdahalede bulundu.

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ekonomik kriz, döviz