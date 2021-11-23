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https://tr.sputniknews.com/20211123/kevin-spacey-house-of-cardsin-yapimcisina-31-milyon-dolar-odeyecek-1051067750.html
Kevin Spacey, ‘House of Cards’ın yapımcısına 31 milyon dolar ödeyecek
Kevin Spacey, ‘House of Cards’ın yapımcısına 31 milyon dolar ödeyecek
ABD’li oyuncu Kevin Spacey, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Netflix yapımı ‘House of Cards’ın yapımcısına 31 milyon dolar (380.97 milyon lira)... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T14:42+0300
2021-11-23T14:42+0300
dünya
kevin spacey
cinsel taciz
netflix
harvey weinstein
anthony rapp
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2017 yılından bu yana cinsel tacizle suçlanan ve suçlamaları reddeden 62 yaşındaki aktörün tazminat ödemesinin geçen yıl kararlaştırıldığı, ancak yapımcı şirket MRC’nin dün, parayı tahsil etmek amacıyla mahkemeye başvurması üzerine kamuoyuyla paylaşıldığı açıklandı. Tazminatın, ‘ünlü oyuncu hakkındaki iddiaların MRC’yle yaptığı anlaşmanın kurallarını ihlal anlamına geldiği için’ ödeneceği belirtildi.Diken'de yer alan habere göre, Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında dava açılmasından sonra ‘#MeToo’ (Ben de) hareketinin başladığı dönemde aynı suçlama yöneltilen Hollywood yıldızlarından biri. Spacey’yle ilgili ilk suçlama Ekim 2017’de oyuncu Anthony Rapp’ten gelmişti. Rapp, Spacey’nin 14 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Yazılı açıklama yayınlayan Spacey, yaşananları hatırlamadığını öne sürmüş, ancak ‘sarhoşken uygunsuz bir davranışta bulunduysa Bay Rapp’e özür borçlu olduğunu’ ifade etmişti. Suçlamların devamı gelmişti.İddialar gündeme gelince Spacey, MRC ve Netflix tarafından House of Cards kadrosundan çıkarılmıştı.Bir sonraki sezonun çalışmalarına başlayan MRC, milyolarca dolar kaybettiğini, ayrıca ‘cinsel taciz konusundaki ödün vermedikleri’ ilkelerine aykırı davrandığını ifade ederek Ocak 2019’da Spacey’ye dava açmıştı.Variety’de yayınlanan habere göre hukuki süreç MRC lehine sonuçlandı. Spacey ve onun yapım şirketleri tazminat ve dava ve avukat masraflarını ödemeye mahkum edildi. Kararı temyize götüren Spacey sonuç alamadı. MRC’nin dün parayı almak için yaptığı başvurunun ardından Spacey’nin avukatı basının sorularını yanıtsız bıraktı.
https://tr.sputniknews.com/20210701/me-too-hareketinden-sonra-hukum-giyen-ilk-unlu-isim-bill-cosbynin-hapis-cezasi-bozuldu-1044860710.html
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kevin spacey, cinsel taciz, netflix, harvey weinstein, anthony rapp

Kevin Spacey, ‘House of Cards’ın yapımcısına 31 milyon dolar ödeyecek

14:42 23.11.2021
© REUTERS / Mario AnzuoniKevin Spacey
Kevin Spacey - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
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ABD’li oyuncu Kevin Spacey, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Netflix yapımı ‘House of Cards’ın yapımcısına 31 milyon dolar (380.97 milyon lira) ödeyecek. 
2017 yılından bu yana cinsel tacizle suçlanan ve suçlamaları reddeden 62 yaşındaki aktörün tazminat ödemesinin geçen yıl kararlaştırıldığı, ancak yapımcı şirket MRC’nin dün, parayı tahsil etmek amacıyla mahkemeye başvurması üzerine kamuoyuyla paylaşıldığı açıklandı. Tazminatın, ‘ünlü oyuncu hakkındaki iddiaların MRC’yle yaptığı anlaşmanın kurallarını ihlal anlamına geldiği için’ ödeneceği belirtildi.

Diken'de yer alan habere göre, Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında dava açılmasından sonra ‘#MeToo’ (Ben de) hareketinin başladığı dönemde aynı suçlama yöneltilen Hollywood yıldızlarından biri. Spacey’yle ilgili ilk suçlama Ekim 2017’de oyuncu Anthony Rapp’ten gelmişti. Rapp, Spacey’nin 14 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Yazılı açıklama yayınlayan Spacey, yaşananları hatırlamadığını öne sürmüş, ancak sarhoşken uygunsuz bir davranışta bulunduysa Bay Rapp’e özür borçlu olduğunu’ ifade etmişti. Suçlamların devamı gelmişti.
İddialar gündeme gelince Spacey, MRC ve Netflix tarafından House of Cards kadrosundan çıkarılmıştı.
Bir sonraki sezonun çalışmalarına başlayan MRC, milyolarca dolar kaybettiğini, ayrıca ‘cinsel taciz konusundaki ödün vermedikleri’ ilkelerine aykırı davrandığını ifade ederek Ocak 2019’da Spacey’ye dava açmıştı.
Variety’de yayınlanan habere göre hukuki süreç MRC lehine sonuçlandı. Spacey ve onun yapım şirketleri tazminat ve dava ve avukat masraflarını ödemeye mahkum edildi. Kararı temyize götüren Spacey sonuç alamadı. MRC’nin dün parayı almak için yaptığı başvurunun ardından Spacey’nin avukatı basının sorularını yanıtsız bıraktı.
Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen Bill Cosby’nin beraatine karar verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2021
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'Me too' hareketinden sonra cinsel saldırıdan hüküm giyen ilk ünlü isim Bill Cosby’nin hapis cezası bozuldu
1 Temmuz, 02:11
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