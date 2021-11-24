https://tr.sputniknews.com/20211124/avustralya-hizbullahi-teror-orgutleri-listesine-aldi-1051095259.html

Avustralya, Hizbullah'ı terör örgütleri listesine aldı

Avustralya, Hizbullah'ı terör örgütleri listesine aldı

Avustralya hükümeti, diğer terör gruplarına destek sağladığı yönündeki endişelerin arttığı Hizbullah grubunu 'terör örgütü' listesine aldığını duyurdu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T10:48+0300

2021-11-24T10:48+0300

2021-11-24T10:52+0300

dünya

avustralya

hizbullah

terör örgütü listesi

terör örgütü

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Konuya ilişkin açıklama, Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews'den geldi. Bugün basın toplantısı düzenleyen Andrews, hükümetin Hizbullah'ın terör örgütü listesine alındığını ilan ederken, kararın gerekçesi olarak 'örgütün Filistin'deki İslami Cihad ve Hamas'a bağlı İzzeddin al Kassam Tugayları'na destek sağladığı' iddiasını gösterdi.Avustralya hükümetinin bu kararı, aylardır ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'a yapılan yardımları etkileyebileceği tahmin ediliyor.Andrews açıklamasında ayrıca, beyaz ırkının üstünlüğünü savunan 'The Base' isimli örgüte yönelik yeni kararları da açıkladı. Buna göre, ülkede reşit yaşta olmayanlar da dahil gençleri örgüte katma çalışmaları yürüttüğü belirtilen 'The Base', terör örgütü olarak ilan edildi.Avustralyalı bakan, 2018'de kurulan The Base'i ülkede çok sayıda hücre yapılanması oluşturan, 'şiddet yanlısı, ırkçı ve neo-Nazi bir örgüt' olarak tanımladı. The Base, İngiltere ve Kanada'da terör örgütü olarak kabul ediliyor.Avustralya'daki mevcut terör tehdidine değinen Andrews, seviyenin 'muhtemel' seviyede tutulacağını, ancak salgın nedeniyle kapalı olan sınırların yeniden açılmasıyla riskin nihayetinde değişeceğini belirtti.'Sizi korkutmak değil, hayatınıza devam etmenizi istiyorum'Bakan Andrews şu ifadeleri kullandı:Andrews'in Hizbullah'a ilişkin kararı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Avustralya Başbakanı Scott Morriston'a Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi çağrısının ardından geldi.Ayrıca, Avustralya Parlamentosu Ortak İstihbarat ve Güvenlik Daimi Komitesi de Hizbullah'ın terör listesine alınması gerektiğini savunan önerisini Haziran ayında sunmuştu.

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avustralya, hizbullah, terör örgütü listesi, terör örgütü