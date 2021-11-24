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https://tr.sputniknews.com/20211124/bakan-gul-acikladi-cezaevlerinde-acik-gorusler-yeniden-basliyor-1051122811.html
Bakan Gül açıkladı: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor
Bakan Gül açıkladı: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, pandemi sürecinde ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T23:06+0300
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abdulhamit gül
türkiye
cezaevi
koronavirüs
bilim kurulu
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Aralık Çarşamba gününden itibaren açık görüşler tekrar başlayacak" dedi.
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abdulhamit gül, cezaevi, koronavirüs, bilim kurulu

Bakan Gül açıkladı: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor

23:06 24.11.2021 (güncellendi: 00:03 25.11.2021)
© AAAbdulhamit Gül
Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, pandemi sürecinde ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Aralık Çarşamba gününden itibaren açık görüşler tekrar başlayacak" dedi.
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