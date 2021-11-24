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Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi
Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi
Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, 23 Kasım günü döviz almaya gelen müşterisine yanlış hesap yaparak fazladan 500 dolar verdi. Döviz bürosu kamera... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T16:57+0300
2021-11-24T17:00+0300
döviz bürosu
türkiye
kayseri
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Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi'ne gelen bir kadın, dolar almak için döviz bürosuna uğradı.Şahıs, büro çalışanına 25 bin TL vererek karşılığında dolar almak istedi.Döviz bürosu çalışanı kur karşılığı 2 bin dolar vermesi gerekirken yanlışlıkla 2 bin 500 dolar verdi.Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/calistigi-doviz-burosunda-3-milyon-liralik-soygun-yapti-1050962743.html
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döviz bürosu, kayseri, dolar

Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi

16:57 24.11.2021 (güncellendi: 17:00 24.11.2021)
© İHAKayseri'de döviz bürosu ve müşteri
Kayseri'de döviz bürosu ve müşteri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© İHA
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Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, 23 Kasım günü döviz almaya gelen müşterisine yanlış hesap yaparak fazladan 500 dolar verdi. Döviz bürosu kamera kayıtlarındaki vatandaşı arıyor.
Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi'ne gelen bir kadın, dolar almak için döviz bürosuna uğradı.
Şahıs, büro çalışanına 25 bin TL vererek karşılığında dolar almak istedi.
Döviz bürosu çalışanı kur karşılığı 2 bin dolar vermesi gerekirken yanlışlıkla 2 bin 500 dolar verdi.
Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.
Çalıştığı döviz bürosunda 3 milyon liralık soygun yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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Çalıştığı döviz bürosunda 3 milyon liralık soygun yaptı
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