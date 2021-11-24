https://tr.sputniknews.com/20211124/doviz-alan-vatandasa-yanlislikla-500-dolar-fazla-verdi-1051112245.html

Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi

Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi

Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, 23 Kasım günü döviz almaya gelen müşterisine yanlış hesap yaparak fazladan 500 dolar verdi. Döviz bürosu kamera... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T16:57+0300

2021-11-24T16:57+0300

2021-11-24T17:00+0300

döviz bürosu

türkiye

kayseri

dolar

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Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi'ne gelen bir kadın, dolar almak için döviz bürosuna uğradı.Şahıs, büro çalışanına 25 bin TL vererek karşılığında dolar almak istedi.Döviz bürosu çalışanı kur karşılığı 2 bin dolar vermesi gerekirken yanlışlıkla 2 bin 500 dolar verdi.Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.

https://tr.sputniknews.com/20211119/calistigi-doviz-burosunda-3-milyon-liralik-soygun-yapti-1050962743.html

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döviz bürosu, kayseri, dolar