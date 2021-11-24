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https://tr.sputniknews.com/20211124/doviz-alan-vatandasa-yanlislikla-500-dolar-fazla-verdi-1051112245.html
Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi
Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi
Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, 23 Kasım günü döviz almaya gelen müşterisine yanlış hesap yaparak fazladan 500 dolar verdi. Döviz bürosu kamera... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T16:57+0300
2021-11-24T16:57+0300
2021-11-24T17:00+0300
döviz bürosu
türkiye
kayseri
dolar
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Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi'ne gelen bir kadın, dolar almak için döviz bürosuna uğradı.Şahıs, büro çalışanına 25 bin TL vererek karşılığında dolar almak istedi.Döviz bürosu çalışanı kur karşılığı 2 bin dolar vermesi gerekirken yanlışlıkla 2 bin 500 dolar verdi.Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/calistigi-doviz-burosunda-3-milyon-liralik-soygun-yapti-1050962743.html
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döviz bürosu, kayseri, dolar
Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi 16:57 24.11.2021 (güncellendi: 17:00 24.11.2021)
Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, 23 Kasım günü döviz almaya gelen müşterisine yanlış hesap yaparak fazladan 500 dolar verdi. Döviz bürosu kamera kayıtlarındaki vatandaşı arıyor.
Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi'ne gelen bir kadın, dolar almak için
döviz bürosuna uğradı.
Şahıs, büro çalışanına
25 bin TL vererek karşılığında dolar almak istedi.
Döviz bürosu çalışanı kur karşılığı
2 bin dolar vermesi gerekirken yanlışlıkla 2 bin 500 dolar verdi.
Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar,
güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.