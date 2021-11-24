https://tr.sputniknews.com/20211124/erdogan-kuresel-emtia-fiyatlarindaki-olagan-disi-seyir-dunyada-enflasyon-oranlarini-tetikledi--1051095490.html

Erdoğan: Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi

Erdoğan: Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T10:56+0300

2021-11-24T10:56+0300

2021-11-24T11:03+0300

recep tayyip erdoğan

politika

islam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (isipab)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimî Komitesi 37. Bakanlar Toplantısı'na videomesaj ile katıldı.Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: * İslam ülkeleri birçok zorluklarla mücadele ediyor. Teşkilat içi ticareti daha yüksek seviyelere taşıyacağız. Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor. * İnsanlık olarak salgının etkilerini hayatımızda çok derinden hissettik. Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında kalıcı çözümler oluşturmalıyız.* Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi* Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz.* İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur demeliyiz.* Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız.

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recep tayyip erdoğan, islam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (isipab)