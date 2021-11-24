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Erdoğan: Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi
Erdoğan: Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T10:56+0300
2021-11-24T11:03+0300
recep tayyip erdoğan
politika
islam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (isipab)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimî Komitesi 37. Bakanlar Toplantısı'na videomesaj ile katıldı.Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: * İslam ülkeleri birçok zorluklarla mücadele ediyor. Teşkilat içi ticareti daha yüksek seviyelere taşıyacağız. Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor. * İnsanlık olarak salgının etkilerini hayatımızda çok derinden hissettik. Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında kalıcı çözümler oluşturmalıyız.* Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi* Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz.* İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur demeliyiz.* Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız.
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recep tayyip erdoğan, islam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (isipab)

Erdoğan: Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi

10:56 24.11.2021 (güncellendi: 11:03 24.11.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında kalıcı çözümler oluşturmalıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimî Komitesi 37. Bakanlar Toplantısı'na videomesaj ile katıldı.
Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
* İslam ülkeleri birçok zorluklarla mücadele ediyor. Teşkilat içi ticareti daha yüksek seviyelere taşıyacağız. Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor.
* İnsanlık olarak salgının etkilerini hayatımızda çok derinden hissettik. Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında kalıcı çözümler oluşturmalıyız.
* Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi
* Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz.
* İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur demeliyiz.
* Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız.
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