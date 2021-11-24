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Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel doodle
14:55 24.11.2021 (güncellendi: 15:00 24.11.2021)
© GoogleGoogle Öğretmenler günü Doodle
Google, Öğretmenler Günü'nü öğretmen arı ve öğrenci arıların yer aldığı özel bir logo ile kutladı.
İnternet kullanıcıları Google ana sayfasında, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.
Özel tasarımlı logonun üzerine tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.
Özel tasarımlı logonun üzerine tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.
Doodle nedir?
Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.
İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.
Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, 'www.google.com/doodles' adresinde görülebiliyor.
İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.
Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, 'www.google.com/doodles' adresinde görülebiliyor.
5 Nisan, 09:00