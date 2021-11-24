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Sağlık Bakanı Koca: Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak
Sağlık Bakanı Koca: Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın kontrolünde yeni tedavilerin devreye alınacağını belirterek, "Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T21:39+0300
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koronavirüs
fahrettin koca
türkiye
bilim kurulu
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında yapılan toplantının gündeminde vaka sayılarındaki artış ve TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları vardı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yayınladı."Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak" denilen açıklamada sağlık çalışanlarının isteğe bağlı olarak bir hatırlatma dozu aşısı daha olabileceği belirtildi.Bakan Koca'nın açıklamarından satırbaşları:- Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca kendi verilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.- Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verilebilecektir.Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.Sağlık Bakanı Koca, "Sn @hans_kluge Pandeminin başından itibaren Türkiye’nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum" paylaşımında da bulundu.
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fahrettin koca, türkiye, bilim kurulu

Sağlık Bakanı Koca: Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak

21:39 24.11.2021 (güncellendi: 21:59 24.11.2021)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın kontrolünde yeni tedavilerin devreye alınacağını belirterek, "Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur" dedi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında yapılan toplantının gündeminde vaka sayılarındaki artış ve TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları vardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yayınladı.
"Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak" denilen açıklamada sağlık çalışanlarının isteğe bağlı olarak bir hatırlatma dozu aşısı daha olabileceği belirtildi.
Bakan Koca'nın açıklamarından satırbaşları:

- Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca kendi verilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.
- Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verilebilecektir.
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, "Sn @hans_kluge Pandeminin başından itibaren Türkiye’nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum" paylaşımında da bulundu.
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