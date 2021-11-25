https://tr.sputniknews.com/20211125/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplanan-milli-guvenlik-kurulu-sona-erdi-1051154427.html

MGK: Cumhuriyetimizin 100. yılına iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edildi

MGK: Cumhuriyetimizin 100. yılına iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edildi

Milli Güvenlik Kurulu'nda 'ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaşılan tehditlerin değerlendirildiği' bilgisi verildi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T19:08+0300

2021-11-25T19:08+0300

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son dakika

recep tayyip erdoğan

mgk

türkiye

ekonomi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından MGK Bildirisi yayımlandı.Bildiride, "Türkiye'nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi, iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuz belirtilmiştir. Libya'daki seçimlerin hukuka uygun şekilde ve sükünet içinde gerçekleştirilebilmesi için tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir. (Libya'daki seçimler) Uluslararası toplum, süreci kendi menfaatleri uğrunda istismar eden aktörlere karşı durmaya çağrılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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son dakika, recep tayyip erdoğan, mgk, ekonomi