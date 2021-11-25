Dünya'nın da Satürn gibi bir yörüngesi olabilir ama sadece 'hurdadan'

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) göre, Uzay Gözetleme Ağı sensörleri tarafından takip edilen 27 binden fazla uzay çöpü dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) göre, Uzay Gözetleme Ağı sensörleri tarafından takip edilen 27 binden fazla uzay çöpü dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor.
Bununla birlikte NASA, uzayda izlenemeyecek kadar küçük ama yine de astronotların uzay uçuşlarını ve araçların mekanik komutlarını tehdit edecek kadar büyük olan çok daha fazla çöpün yığıldığını belirtiyor. Uzay çöpleri, Dünya'nın alçak yörüngesinde saatte yaklaşık 25 bin km hızla hareket ederek uzay istasyonları için büyük bir sorun.
Bununla birlikte NASA, uzayda izlenemeyecek kadar küçük ama yine de astronotların uzay uçuşlarını ve araçların mekanik komutlarını tehdit edecek kadar büyük olan çok daha fazla çöpün yığıldığını belirtiyor. Uzay çöpleri, Dünya'nın alçak yörüngesinde saatte yaklaşık 25 bin km hızla hareket ederek uzay istasyonları için büyük bir sorun.
Son yıllarda hızlıca büyüyen ticari uzay endüstrisi ile birlikte uzaydaki çöp hacminin daha çok artması bekleniyor. Elon Musk'a ait SpaceX şirketi tarafından uzaya bine yakın nesne taşındı. Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon da Dünya’nın alçak yörüngesine 3 binden fazla nesne gönderdi.
Son yıllarda hızlıca büyüyen ticari uzay endüstrisi ile birlikte uzaydaki çöp hacminin daha çok artması bekleniyor. Elon Musk'a ait SpaceX şirketi tarafından uzaya bine yakın nesne taşındı. Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon da Dünya’nın alçak yörüngesine 3 binden fazla nesne gönderdi.
Öte yandan Dünya'nın Satürn, Jüpiter, Uranüs ve Neptün'ünkine benzer uzay çöplerinden yapılmış halkalar geliştirme olasılığı da tam olarak netlik kazanmış değil.
Öte yandan Dünya'nın Satürn, Jüpiter, Uranüs ve Neptün'ünkine benzer uzay çöplerinden yapılmış halkalar geliştirme olasılığı da tam olarak netlik kazanmış değil.
Utah Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Prof. Jake Abbot Salt Lake Tribune’e verdiği görüşte, uzay çöplerinin Dünya’nın yörüngesini çevreledikçe, gezegenin tamamen çöplerden oluşan halkalar geliştireceğini belirtti. Abbot, “Dünya, sadece hurdadan oluşacak kendi halkalarına sahip olma yolunda ilerliyor" diyor.
Utah Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Prof. Jake Abbot Salt Lake Tribune’e verdiği görüşte, uzay çöplerinin Dünya’nın yörüngesini çevreledikçe, gezegenin tamamen çöplerden oluşan halkalar geliştireceğini belirtti. Abbot, “Dünya, sadece hurdadan oluşacak kendi halkalarına sahip olma yolunda ilerliyor" diyor.
Tribune'de yer alan analize göre, manyetik olmayan uzay çöplerinin elektriği nasıl ilettiğini ayrıntılı olarak inceleyen bir çalışmanın parçası olan Prof. Abbot ve ekibinin geçen ay yayınlanan makalesine göre, uzay çöplerini kontrol altına almak mümkün olabilir. Rapora göre kontrollü kuvvet ve tork* kullanarak dönen nesneleri yavaşlatmak, hareket ettirmek ve sonunda toplamak için bir yol bulunabilir.
*Tork, kuvvet momenti ya da dönme momenti, bir kuvvetin nesnenin ekseninde, dayanak noktasında ya da çevresinde dönme eğilimi.
Tribune'de yer alan analize göre, manyetik olmayan uzay çöplerinin elektriği nasıl ilettiğini ayrıntılı olarak inceleyen bir çalışmanın parçası olan Prof. Abbot ve ekibinin geçen ay yayınlanan makalesine göre, uzay çöplerini kontrol altına almak mümkün olabilir. Rapora göre kontrollü kuvvet ve tork* kullanarak dönen nesneleri yavaşlatmak, hareket ettirmek ve sonunda toplamak için bir yol bulunabilir.
*Tork, kuvvet momenti ya da dönme momenti, bir kuvvetin nesnenin ekseninde, dayanak noktasında ya da çevresinde dönme eğilimi.