Dünya'nın da Satürn gibi bir yörüngesi olabilir ama sadece 'hurdadan'

Tribune'de yer alan analize göre, manyetik olmayan uzay çöplerinin elektriği nasıl ilettiğini ayrıntılı olarak inceleyen bir çalışmanın parçası olan Prof. Abbot ve ekibinin geçen ay yayınlanan makalesine göre, uzay çöplerini kontrol altına almak mümkün olabilir. Rapora göre kontrollü kuvvet ve tork* kullanarak dönen nesneleri yavaşlatmak, hareket ettirmek ve sonunda toplamak için bir yol bulunabilir.

*Tork, kuvvet momenti ya da dönme momenti, bir kuvvetin nesnenin ekseninde, dayanak noktasında ya da çevresinde dönme eğilimi.