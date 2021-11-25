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Hacıhıdır Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
Hacıhıdır Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Hacıhıdır Barajı Gölü'ndebinlerce balık, kıyıya vurdu.Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölübalık numuneleri... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T18:12+0300
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2021-11-25T18:12+0300
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şanlıurfa, siverek, balık, hacıhıdır barajı , фото
Hacıhıdır Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Hacıhıdır Barajı Gölü'ndebinlerce balık, kıyıya vurdu.Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölübalık numuneleri alıp,inceleme başlattı.
© DHA
Siverek'e bağlıKargalı Mahallesiyakınlarında bulunan ve sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Baraj Gölü'nde binlerce balık, kıyıya vurdu.
Siverek'e bağlıKargalı Mahallesiyakınlarında bulunan ve sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Baraj Gölü'nde binlerce balık, kıyıya vurdu.
© DHA
Ölü balıklarıfark eden mahallelininihbarı üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölübalık numuneleri alarak, inceleme başlattı.
Ölü balıklarıfark eden mahallelininihbarı üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölübalık numuneleri alarak, inceleme başlattı.
© DHA
Bölgede tedirginliğe yol açan balık ölümlerinin, göldeki suyuna zalmasıyla oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Bölgede tedirginliğe yol açan balık ölümlerinin, göldeki suyuna zalmasıyla oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
© DHA
Kesin sonucun,inceleme sonrası belli olacağı belirtildi.
Kesin sonucun,inceleme sonrası belli olacağı belirtildi.