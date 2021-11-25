https://tr.sputniknews.com/20211125/kapikoy-sinir-kapisinda-kara-cuma-yogunlugu-1051141228.html

Kapıköy Sınır Kapısı'nda 'Kara Cuma' yoğunluğu

Kapıköy Sınır Kapısı'nda 'Kara Cuma' yoğunluğu

Van'ın Saray ilçesindeki İran’a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, Black Friday (Kara Cuma) yoğunluğu yaşanıyor. İranlı turistler, ünlü markaların... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

iran

van

indirim

kapıköy

kara cuma

black friday

mağaza

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İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı. İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, bugünlerde ise Kara Cuma yoğunluğu yaşanıyor. Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, soluğu Van'da alıyor. Bu durum zaman zaman Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.Yetkililer, 3 gün sürecek olan indirimli alışveriş günlerinden faydalanmak isteyen İranlıların yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini belirtti. Günlük ortalama 800 kişinin giriş yaptığı gümrük kapısından dün 3 bin 500 kişinin girdiğini söyledi.

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van

kapıköy

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iran, van, indirim, kapıköy, kara cuma, black friday, mağaza