https://tr.sputniknews.com/20211125/saakasvili-milletvekillerinin-ziyaretime-gelmelerine-izin-verilmezse-tedaviyi-reddedecegim-1051159956.html

Saakaşvili: Milletvekillerinin ziyaretime gelmelerine izin verilmezse tedaviyi reddedeceğim

Saakaşvili: Milletvekillerinin ziyaretime gelmelerine izin verilmezse tedaviyi reddedeceğim

Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, kendisini ziyaret etmek isteyen milletvekillerine izin verilmemesi halinde, hastanedeki tedaviyi... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T23:11+0300

2021-11-25T23:11+0300

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mihail saakaşvili

dünya

gürcistan

açlık grevi

tedavi

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Sonlandırdığı açlık grevinin ardından Gürcistan’ın Gori kentindeki askeri hastanede tedavi altına alınan Saakaşvili, kurucusu olduğu muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket partisi ve diğer partilerden milletvekillerinin kendisini ziyaret etmelerine izin verilmemesi halinde, ilaçlarını almayarak uygulanan tedaviyi reddedeceğini belirtti.Saakaşvili, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Bir haftadır Ulusal Hareket ve diğer partilerden milletvekillerinin beni görmelerine izin verilmiyor. Son günlerde, koğuşumun yakınındaki Devlet Güvenlik Servisi yetkilileri, sağlık personeline gerçek bir terör estiriyor. Dışarıya mesajlarımı iletmeye yardımcı olmamaları için, onları sıkı kontrol altında tutarak, tehdit ediyorlar. Milletvekillerinin beni görmelerine izin verilmezse, yarından itibaren tedaviyi reddedeceğim ve sadece esir alınmadan önce kullandığım ilaçları alacağım” ifadelerini kullandı.Saakaşvili 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim’de başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No’lu Cezaevine sevk edilmişti. Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla 8 Kasım’da bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki Gldani Cezaevi Hastanesi'ne nakledilmişti. 20 Kasım’da açlık grevini sonlandırmasının ardından rehabilitasyon için Gori kentindeki askeri hastaneye kaldırılmıştı.Eski Gürcistan lideri, 2013’te ülkesinden ayrılmasından sonra vatandaşlıktan çıkarılmış ve devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan altı sene hapis cezasına mahkum edilmişti.

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mihail saakaşvili, gürcistan, açlık grevi, tedavi