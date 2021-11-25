https://tr.sputniknews.com/20211125/soylu-bu-yil-251-kadin-cinayeti-islendi-1051129659.html

İçişleri Bakanı Soylu: Bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi

İçişleri Bakanı Soylu: Bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi. Geçen yılın tamamında bu sayı 268'di. Bu yıl, bu sayının üstünde... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T06:49+0300

2021-11-25T06:49+0300

2021-11-25T06:49+0300

politika

kadın cinayeti

süleyman soylu

kadına şiddet

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkez'inde (GAMER) düzenlenen 81 il valisinin video konferans sistemi ile bağlandığı 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında bir araya geldiklerini söyleyen Bakan Soylu, "15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi. Geçen yılın tamamında bu sayı 268'di. Bu yıl, bu sayının üstünde kalacağımız görülüyor. Testere dişi gibi inişli çıkışlı bir grafik var, batılı ülkeler de böyle. Bu yılı sayı olarak geçen yılın üstünde kapatacağımız anlaşılıyor. Fakat bizim için olumlu olan gelişme şu ki, son 5-6 yıldır aşağı doğru kanal şeklinde bir iniş var. Bu yıl da düşüş kanalının içinde kalacağımız görülüyor. Ancak burada, söz konusu olan istatistik rakamlar değil, insanın canı olduğu için bu meseleye özellikle önümüzdeki bir ayda hızlı şekilde vaziyet almamız lazım. Sahayı biraz daha baskılayarak kamuoyunun dikkatini çekecek programlarla, etkinliklerle özellikle ihbar ve şikayet eğilimini arttırmayı başarmalı ve yeni olayların, yeni cinayetlerin önüne geçmeliyiz. Kadına karşı şiddeti bir insanlık meselesi olarak görüyoruz ve burada bir can kaybına bile tahammülümüzün olması mümkün değildir" diye konuştu.'Yüzde 35'i daha önce herhangi bir şekilde devlete başvurusu ve şikayeti olan kişiler'Kadına şiddet olaylarında ihbarların önemine vurgu yapan Bakan Soylu, "Bu yıl gerçekleşen kadın cinayetlerinin sadece yüzde 35'i daha önce herhangi bir şekilde devlete başvurusu ve şikayeti olan, en azından bir kere karakola gitmiş insanlar. Geri kalan yüzde 65'inin hiçbir başvurusu, hiçbir şikayeti mevcut değil. Geçen yıllarda bu makas daha açıktı. KADES gibi hizmete aldığımız aile içi kadına karşı şiddetle mücadele büroları sebebiyle ihbar ve şikayet eğilimi arttı ama yeterli değil" dedi.Elektronik Kelepçe Merkezi'nde bin kelepçe kapasitesi olduğunu söyleyen Soylu, "Tüm Türkiye'de şu an aktif 287 kelepçe var. Süresi tamamlanan kelepçe uygulaması sayısı 501. Yani toplam 788 kelepçe kararı verilmiş, uygulanmış ve uygulanıyor. Bu noktadan hareketle, koruyucu önleyici tedbir kararlarının, kelepçe kararlarının sayısını arttırmaya gayret içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Barıştırıp evlerine yollamak kolay bir yöntemdir ama görülüyor ki çözüm değil" ifadelerini kullandı.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ise, sadece Haziran 2021’de 18 kadın cinayeti işlenirken, 20 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulunduğunu açıkladı. Bu veriye göre, 2021’in ilk altı ayında toplam 130 kadın, erkekler tarafından öldürüldüğü belirtildi.Kadincinayetleri.org adresi üzerinden yayınlanan interaktif haritalama çalışması, Türkiye'de 10 yılda en az 2 bin 534 kadının öldürüldüğünü ortaya koyuyor.

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kadın cinayeti, süleyman soylu, kadına şiddet, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü