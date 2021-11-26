https://tr.sputniknews.com/20211126/ak-partiden-gecim-derdini-teshis-anketi-vatandasin-evine-gidilecek-1051166689.html

AK Parti'den geçim derdini teşhis anketi: Vatandaşın evine gidilecek

AK Parti'den geçim derdini teşhis anketi: Vatandaşın evine gidilecek

AK Parti'nin 2023 seçim hazırlıkları kapsamında yeni bir anket daha yaptıracağı ve vatandaşın evine giderek ekonomik sıkıntılara ilişkin sorular yönelteceği... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T08:58+0300

2021-11-26T08:58+0300

2021-11-26T09:00+0300

anket

politika

ak parti

seçim

ekonomi

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Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, AK Parti, gelecek ay yaptıracağı ankette farklı bir metot kullanılacak. Yaklaşık 5 bin kişiye ‘hangi partiye oy vereceği’ sorulacak anket çalışmasında, belirlenen adreslere gidilecek ancak anketör bunu gidince öğrenecek. Belirlenen evde ankete katılacak kişi, doğum günü o günün tarihine en yakın olan vatandaş olacak. Böylelikle, anket çalışmalarının rastgele yapılması sağlanmış olacak.Yeni anket metodu ile vatandaşın ayağına gidilecek, ekonomik sıkıntıları dinlenecek ve doğru çözümler üzerinde çalışılacak. AK Parti kurmayları “Nereye gidileceğini ve kiminle görüşüleceğini biz parti olarak bilmeyeceğiz. Anketörün önüne bir adres listesi çıkacak. Nereye gideceğini aslında o da bilmeyecek. Gittiği evde de kiminle anket yapacağı rastgele olacak. Orada, o güne doğum tarihi en yakın olan 18 yaşından yukarı bir aile bireyiyle anket yapılacak. Evde yoksa da randevulaşacaklar” dedi. AK Parti, söz konusu anketi birkaç hafta içerisinde tamamlamayı planlıyor.'Günlük hayatınızdaki en önemli sorun nedir?' diye sorulmuştuAK Parti ayrıca, yaklaşık 2 bin kişiye ‘günlük hayatınızdaki en önemli sorun nedir?’ diye de sordu. Vatandaşın yüzde 60’ının üzerinde en çok ekonomik sıkıntılar, işsizlik, gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı gibi konulardan şikâyet ettiği öğrenildi. Yine, yapılan anketlerde vatandaşın bu problemlerin çözümü konusunda iktidarı işaret ettiği de aktarıldı. Anketlerden gelen sonuçların genelde ekonomi olduğu üzerinde değerlendirmeler yapılırken terör ve eğitim gibi başlıklarla ilgili gelen şikâyetlerin neredeyse sıfırlandığı bildirildi.

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anket, ak parti, seçim, ekonomi