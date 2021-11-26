https://tr.sputniknews.com/20211126/aksenerden-imamogluna-performansinizin-devamini-dilerim-cumhurbaskanligi-seciminde-lazim-olacak-1051180978.html

Akşener'den İmamoğlu'na: Performansınızın devamını dilerim, cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım olacak

Akşener'den İmamoğlu'na: Performansınızın devamını dilerim, cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'na seslendi ve "Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım"... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T16:23+0300

2021-11-26T16:23+0300

2021-11-26T16:23+0300

politika

meral akşener

cumhurbaşkanlığı

ekrem imamoğlu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış töreninde konuştu.Akşener, konuşmasının sonunda İmamoğlu'na teşekkürlerini iletti ve "İstanbullular adına teşekkür ediyorum" dedi. Akşener devamında cumhurbaşkanlığı seçimine dikkat çekerek, "Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım" diye konuştu.

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meral akşener, cumhurbaşkanlığı, ekrem imamoğlu