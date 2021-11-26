https://tr.sputniknews.com/20211126/en-yuksek-zirvede-bir-ay-mahsur-kalip-kurtarilan-sokak-kopegini-sahiplenmek-icin-yaris-var--1051177043.html

En yüksek zirvede bir ay mahsur kalıp kurtarılan sokak köpeğini sahiplenmek için yarış var

En yüksek zirvede bir ay mahsur kalıp kurtarılan sokak köpeğini sahiplenmek için yarış var

Dağcıların peşine takıldıktan sonra aşağı inmeyi reddedip Meksika'nın en yüksek zirvesinde bir ay boyunca hayatta kalan sokak köpeği, kalabalık bir ekip... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T14:54+0300

2021-11-26T14:54+0300

2021-11-26T15:00+0300

yaşam

meksika

dağcı

dağ

zirve

tarçın

sokak köpeği

sosyal medya fenomeni

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Meksika'da bir grup dağcının peşlerine takılıp ülkenin en yüksek zirvesine tırmanan, ama onlarla birlikte aşağı inmeye yanaşmayan sokak köpeği, bir ay boyunca zirvede mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı. İlk dağcı grubunun liderinin yardım istediği bir dağcılık okulundan 30 kişilik ekip, güney eyaleti Veracruz'daki Pico de Orizaba zirvesine çıkarak Tarçın anlamına gelen Canelo adındaki sokak köpeğini aşağı indirdi.Ekimde kendisini besleyen dağcıları takip ettikten sonra bir ay boyunca 5610 metre yüksekliğindeki sönmüş volkanda dondurucu soğukta hayatta kalmayı başaran Canelo, dağcılık kulübünden ekip tarafından bulunduğunda yetersiz beslenmiş ve kemikleri sayılır haldeydi. Canelo, kendisini okşayıp besleyen ekiple dostluk kurmakta gecikmedi ve sırt çantasına konulup aşağı indirilmesine izin verdi.Ekibe liderlik eden deneyimli dağcı ve eğitmen Layo Aguilar, köpeğin aç kalmasının yanısıra bir pençesinin yaralandığını ve güneş radyasyonu nedeniyle gözlerinin çok kızardığını belirtti. Aguilar, "Ultraviyole ışınları ve güneşin kar üzerindeki yansımaları onu kör edebilirdi" dedi. Elbette Canelo, zirvede ve kendisini kurtaran dağcıların sırt çantasında aşağı inerken görüntülerinin paylaşılmasıyla sosyal medya fenomeni haline geldi. Kurtarılmasının ardından Aguilar ile birlikte onun evine gitti. Ancak evde Rocco ve Pachito Botas adında iki köpek daha olduğundan Canelo'yu başka güvenilir ellere teslim etmek zorunda kalan dağcı, ardından "Korkunç Rocco'nun bana yaklaşmasına izin vermeyecek kadar üç günde bir köpeğin bu kadar çok sevebileceğini hiç hayal etmemiştim. Ona veda ettiğimde kendimi çirkin hissettim, onu araca bindirdiğimde üzüldü ve sinirlendi, ama bu onun iyiliği içindi, onu tutamadım ve tutmamalıydım" diye yazdı. 'Veteriner ve hayvan sığınağıyla birlikte çalışan bir hayvan severin yanına yerleştirilerek bakıma alınan Canelo'nun kalıcı sahiplendirilmesi için kampanya başlatıldı.Dağların fatihi köpeğe evlerini açmak için sıraya girenler uzun bir liste oluşturdu.

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meksika, dağcı, dağ, zirve, tarçın, sokak köpeği, sosyal medya fenomeni