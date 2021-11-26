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HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis cezası
HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis cezası
Hakkari'de eski HDP Milletvekili Leyla Güven'in "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verildi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T20:57+0300
2021-11-26T20:57+0300
2021-11-26T20:57+0300
leyla güven
türkiye
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Eski HDP Milletvekili Leyla Güven'in Hakkari'de 13 Şubat 2020'de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti.Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven'in "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.
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leyla güven
HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis cezası
Hakkari'de eski HDP Milletvekili Leyla Güven'in "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verildi.
Eski HDP Milletvekili Leyla Güven'in Hakkari'de 13 Şubat 2020'de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti.
Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven'in "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.