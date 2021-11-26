https://tr.sputniknews.com/20211126/hdpli-leyla-guvene-5-yil-hapis-cezasi-1051189493.html

HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis cezası

HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis cezası

Hakkari'de eski HDP Milletvekili Leyla Güven'in "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verildi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T20:57+0300

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leyla güven

türkiye

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Eski HDP Milletvekili Leyla Güven'in Hakkari'de 13 Şubat 2020'de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti.Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven'in "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.

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leyla güven