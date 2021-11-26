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https://tr.sputniknews.com/20211126/soylu-2023-aksami-oyle-bir-hezimete-ugrayacaklar-ki-kilicdaroglu-evinden-genel-merkeze-gidemeyecek-1051187734.html
Soylu: 2023 akşamı öyle bir hezimete uğrayacaklar ki Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek
Soylu: 2023 akşamı öyle bir hezimete uğrayacaklar ki Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 seçimlerine değinerek, "2023 akşamı öyle bir hezimete uğrayacaklar ki Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek"... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T20:11+0300
2021-11-26T20:11+0300
politika
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçmişte afetlerde vatandaşların "Nerede bu devlet?" diyerek feryat ettiğini, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de ise "Nerede bu devlet?" diyenlerin değil, "Allah devletimize zeval vermesin" diyenlerin olduğunu söyledi.Bakan Soylu, Menemen ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:"Bir yıl önce İzmir'de deprem oldu. Kayıplarımız oldu, Allah rahmet eylesin. Bir eski Türkiye vardı. O eski Türkiye'de sel olurdu, deprem olurdu, devlet günlerce deprem bölgesine bazen ulaşamazdı. Çocukluğumuzda siyah beyaz sonra renkli televizyonlarda hep vatandaşlarımızın feryadını duyardık. 'Vergi verdik, askere gittik, devlet ne dediyse yerine getirdik.' derlerdi. Deprem, sel, afette hep şu cümle gelirdi 'Nerede bu devlet?' derlerdi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de 'Nerede bu devlet?' diyen yok, 'Allah devletimize zeval vermesin.' diyen var."Deprem konutlarının bir bölümünü 1 yıldan kısa sürede teslim ettiklerini, konutların da yüksek standartlı ve mükemmele yakın olduğunu aktaran Soylu, vatandaşa en güzel hizmeti vermeyi boyunlarının borcu gördüklerini ifade etti.Türkiye'nin terör örgütleriyle başarılı şekilde mücadele ettiğini, milletin güçlü bir dirayet ortaya koyduğunu söyleyen Soylu, "Bugün tüm terör örgütlerini bir daha bu ülkede adlarından bahsedilmemek üzere toprağın derinliklerine gömüyoruz" dedi. Soylu, şöyle devam etti:"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onun kadroları sizleri yanıltmadı. Yıllarca Türkiye'ye diz çökertmeye çalışanlara Türkiye'yi ezdirmedi. Bugün eski Türkiye yok, bugün yepyeni Türkiye var. O bildikleri Türkiye yok. Avrupa'nın, ABD'nin parmak salladığı, bizi sindirmeye çalıştığı Türkiye yok. 'Irak'ın kuzeyinde operasyon yapamazsınız, Afrin'e giremezsiniz, Cerablus'da olamazsınız, Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapamazsınız' diye bizi korkutmaya çalıştıkları Türkiye yok. İnsansız hava aracımız olmadığı zaman İsrail'den aldığımızda bozulup gönderdiğimizde 'Terörle mücadele yapmayın' diye onarıp göndermediği Türkiye yok."'Etrafımızdaki coğrafyaya barışı biz getireceğiz'Emeklilerin maaşlarını almak için saatlerce kuyrukta beklediği, her gün 30 şehit haberinin yürekleri parçaladığı Türkiye'nin artık geride kaldığını, Türkiye'nin gücünü dev yatırımlarla, İHA'ları, köprüleri, havalimanları ile gücünü tüm dünyaya gösterdiğini anlatan Soylu, "Ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar, sadece 2023'ü kazanmayacağız, 2053'ü de 2071'i de alacağız. Ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar sadece ülkemizin her yerine huzur getirmeyeceğiz, burada yeminimizdir, Batı'nın savaş cenderesine döndürdüğü Orta Doğu'ya da etrafımızdaki coğrafyaya da barışı biz getireceğiz" ifadelerini kullandı.'Milletin tercihi karşısında Erdoğan'ın önünde saf tutacaklar'Gelecek seçimlere atıf yapan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:"2023'te bir işimiz var. Neymiş? Bizi tehdit edecekler. 2023'te hesap soracak. Kılıçdaroğlu, biz o günleri unutmadık. Adamlarınla beraber 2018 seçimlerinde, 2019 seçimlerinde de her evden PKK'ya, HDP'ye oy istedin unutmadık. Şimdi 2023'te bu millet sana güzel bir hediye hazırlıyor. 2023 akşamı öyle bir hezimete uğrayacaklar ki Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek. Bu büyük millet kendi adamına, milletin adamına sahip çıkacak ve göreceksiniz 2023'ün akşamı sadece Türkiye'de seçim neticelenmeyecek burada söylüyorum, Amerika'dan Avrupa'sına dünyanın her 'Ben büyüğüm' diyen ülkeleri var ya milletin tercihi karşısında, Tayyip Erdoğan'ın önünde saf tutacaklar."
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süleyman soylu

Soylu: 2023 akşamı öyle bir hezimete uğrayacaklar ki Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek

20:11 26.11.2021
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 seçimlerine değinerek, "2023 akşamı öyle bir hezimete uğrayacaklar ki Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçmişte afetlerde vatandaşların "Nerede bu devlet?" diyerek feryat ettiğini, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de ise "Nerede bu devlet?" diyenlerin değil, "Allah devletimize zeval vermesin" diyenlerin olduğunu söyledi.
Bakan Soylu, Menemen ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:
"Bir yıl önce İzmir'de deprem oldu. Kayıplarımız oldu, Allah rahmet eylesin. Bir eski Türkiye vardı. O eski Türkiye'de sel olurdu, deprem olurdu, devlet günlerce deprem bölgesine bazen ulaşamazdı. Çocukluğumuzda siyah beyaz sonra renkli televizyonlarda hep vatandaşlarımızın feryadını duyardık. 'Vergi verdik, askere gittik, devlet ne dediyse yerine getirdik.' derlerdi. Deprem, sel, afette hep şu cümle gelirdi 'Nerede bu devlet?' derlerdi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de 'Nerede bu devlet?' diyen yok, 'Allah devletimize zeval vermesin.' diyen var."
Deprem konutlarının bir bölümünü 1 yıldan kısa sürede teslim ettiklerini, konutların da yüksek standartlı ve mükemmele yakın olduğunu aktaran Soylu, vatandaşa en güzel hizmeti vermeyi boyunlarının borcu gördüklerini ifade etti.
Türkiye'nin terör örgütleriyle başarılı şekilde mücadele ettiğini, milletin güçlü bir dirayet ortaya koyduğunu söyleyen Soylu, "Bugün tüm terör örgütlerini bir daha bu ülkede adlarından bahsedilmemek üzere toprağın derinliklerine gömüyoruz" dedi. Soylu, şöyle devam etti:
"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onun kadroları sizleri yanıltmadı. Yıllarca Türkiye'ye diz çökertmeye çalışanlara Türkiye'yi ezdirmedi. Bugün eski Türkiye yok, bugün yepyeni Türkiye var. O bildikleri Türkiye yok. Avrupa'nın, ABD'nin parmak salladığı, bizi sindirmeye çalıştığı Türkiye yok. 'Irak'ın kuzeyinde operasyon yapamazsınız, Afrin'e giremezsiniz, Cerablus'da olamazsınız, Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapamazsınız' diye bizi korkutmaya çalıştıkları Türkiye yok. İnsansız hava aracımız olmadığı zaman İsrail'den aldığımızda bozulup gönderdiğimizde 'Terörle mücadele yapmayın' diye onarıp göndermediği Türkiye yok."

'Etrafımızdaki coğrafyaya barışı biz getireceğiz'

Emeklilerin maaşlarını almak için saatlerce kuyrukta beklediği, her gün 30 şehit haberinin yürekleri parçaladığı Türkiye'nin artık geride kaldığını, Türkiye'nin gücünü dev yatırımlarla, İHA'ları, köprüleri, havalimanları ile gücünü tüm dünyaya gösterdiğini anlatan Soylu, "Ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar, sadece 2023'ü kazanmayacağız, 2053'ü de 2071'i de alacağız. Ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar sadece ülkemizin her yerine huzur getirmeyeceğiz, burada yeminimizdir, Batı'nın savaş cenderesine döndürdüğü Orta Doğu'ya da etrafımızdaki coğrafyaya da barışı biz getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'Milletin tercihi karşısında Erdoğan'ın önünde saf tutacaklar'

Gelecek seçimlere atıf yapan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"2023'te bir işimiz var. Neymiş? Bizi tehdit edecekler. 2023'te hesap soracak. Kılıçdaroğlu, biz o günleri unutmadık. Adamlarınla beraber 2018 seçimlerinde, 2019 seçimlerinde de her evden PKK'ya, HDP'ye oy istedin unutmadık. Şimdi 2023'te bu millet sana güzel bir hediye hazırlıyor. 2023 akşamı öyle bir hezimete uğrayacaklar ki Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek. Bu büyük millet kendi adamına, milletin adamına sahip çıkacak ve göreceksiniz 2023'ün akşamı sadece Türkiye'de seçim neticelenmeyecek burada söylüyorum, Amerika'dan Avrupa'sına dünyanın her 'Ben büyüğüm' diyen ülkeleri var ya milletin tercihi karşısında, Tayyip Erdoğan'ın önünde saf tutacaklar."
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