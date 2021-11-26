https://tr.sputniknews.com/20211126/tunusta-bicak-ve-baltayla-icisleri-bakanligi-binasina-girmeye-calisan-kisi-etkisiz-hale-getirildi-1051189064.html

Tunus'ta bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi

Tunus'ta bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi

Tunus güvenlik güçleri, elindeki bıçak ve baltayla başkentteki İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan bir kişiyi bacağından yaralayarak etkisiz hale... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T20:46+0300

2021-11-26T20:46+0300

2021-11-26T20:46+0300

dünya

tunus

bıçak

balta

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Tunus özel ulusal radyosu Mosaique FM, konuyla ilgili, kaynaklarını açıklamadığı bir haber yayınladı.Bakanlık binası yakınlarındaki emniyet güçlerinin, binaya girmeye çalıştığı düşünülen ve elinde bıçak ile balta olan bir kişiyi bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdiği aktarılan haberde, söz konusu kişinin yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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tunus, bıçak, balta